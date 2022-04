De esclava a poeta

En 1761, una pequeña de siete años fue llevada a Boston en un barco de esclavos, para ser comprada por John Wheatley. De aquella casa, donde fue tratada como una hija, tomó su apellido. El resto de su nombre fue dado del barco que la trasladó de África a Estados Unidos. Así nació Phillis Wheatley.

No fue una niña común, la familia no tardó en ver su inteligencia y le permitieron aprender a escribir, leer y estudiar sobre religión, idiomas, literatura e historia. En poco tiempo, dominaba el griego y el latín. A los 12 era seguidora de los poetas John Milton y Alexander Pope, y la sorpresa para propios y extraños llegó cuando tradujo un cuento de Ovidio.

Escribió su primer poema a los 14 y el reconocimiento llegó por un texto dedicado al calvinista George Whitefield. Pese a que su poesía fue admirada por personajes como George Washington, quien se refirió a ella como una "gran genio poético", había otros que no concebían que una esclava fuera dueña de tanto talento. La autora Sondra O'Neale explica que cuando la literatura de un africano no era apoyada, salía del país para buscar oportunidades; así que, a los 20 años viajó a Londres, con la esperanza de publicar. Poemas sobre diversos asuntos, religiosos y morales lograron ver la luz, gracias al patrocinio de una condesa. Aunque fue manumitida en la época de su libro, su libertad no resultó lo que esperaba, debido a que al morir la mayor parte de la familia Wheatley, no pudo fondear sus siguientes trabajos. De regreso a Boston, la escritora vivió precariedad y tragedia, como la muerte de dos hijos. Se casó con un hombre que la abandonó. Siguió escribiendo, pero al tercer bebé tuvo que trabajar como doméstica.

Phillis falleció en la miseria por complicaciones del parto, a los 31 años.

Sus textos son un símbolo para la comunidad literaria y es citada para promover oportunidades para los afroamericanos.

