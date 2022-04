Ricardo Mejía aspira a gobernar Coahuila

Hablé con Ricardo Mejía Berdeja, el segundo a bordo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal que pidió licencia para irse a Coahuila, su tierra natal, a promover la Revocación de Mandato de López Obrador.

—¿Qué es lo que le lleva a dejar en este momento los temas de seguridad para incorporarse a la promoción de este ejercicio ciudadano? Es decir, ¿Por qué debió haber sido más importante esto que la seguridad? — le pregunté.

Vale la pena poner integra su respuesta:

—Bueno, dos consideraciones. Lo primero es que aunque esté de licencia, no dejo de estar pendiente de los temas. Es una disciplina personal y profesional que yo tengo. He de estar siempre al pendiente. El tema es la movilidad, poder desplazarme con libertad para hacer este tipo de reuniones. Pero lo otro a comentar es que hay un equipo muy sólido en la Secretaría y en la Subsecretaría, con gente especializada con la cual hemos trabajado de manera cotidiana y hay también una clara operatividad de los mandos.

"Hemos logrado institucionalizar un equipo fuerte y esto permite que se pueda utilizar estos días también para estar en libertad y no he devengar un sueldo si no estoy metido en una actividad de tiempo completo. Pero lo otro que quiero comentar es que sí es muy importante este ejercicio porque estamos sentando un precedente para el país. López Obrador, nuestro presidente, tiene un nivel de aprobación altísimo, superior al 70%, pero imaginemos que fuera como el anterior presidente, que llegó a tener el 18% de aprobación únicamente, o sea, tenemos los mexicanos que esperarnos seis años. Entonces aquí queremos reforzar el mandato del presidente López Obrador, pero también dejar este precedente para que si llega otro gobernante que no tiene la aceptación popular, que es rechazado, pues este ejercicio se vea como una práctica rutinaria de los mexicanos en ejercicio de un derecho constitucional que está consagrado en nuestra ley fundamental".

El sábado, Mejía fue anfitrión en Torreón, durante la visita de Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación; del general Luis Rodrigo Bucio, comandante de la Guardia Nacional y otros morenistas destacados a promover la 4T.

—Promover la revocación de mandato, aun en veda electoral, ¿es válido?

—Mira, aquí hay un tema muy importante: Imagínate tú que eres candidato a un cargo de elección, aquí en Ciudad de México, en alguna demarcación o gobernador de un estado y te digan guárdate en tu casa, no puedes difundir tus propuestas, no puedes defenderte de ataques, tienes que estar guardado ahí toda la campaña electoral, no sería lógico eso.

—El hecho de que usted haya ido a hacer base allá a su tierra, Coahuila, ¿es una decisión voluntaria o alguien se lo pidió?

—Es una decisión voluntaria. Creo que este como coahuilense y como ciudadano, pues tengo que contribuir además, pues utilizando unos días, eh. En toda esta administración no he tenido un solo minuto de descanso, es decir, he pedir licencia, pero nunca he hecho uso de un día de vacaciones,

—¿A usted le interesaría ser gobernador de su entidad?

—Pues yo creo que cualquier ciudadano oriundo de un lugar, sería un gran honor gobernar su estado. Evidentemente los tiempos electorales todavía marcan algunos meses.

—El proceso es en junio de 2023.

—Un tiempo suficiente para hacer una reflexión y también valorar bien. Yo no voy a poner por delante una aspiración personal a un trabajo de un proyecto nacional del que soy parte, pero sí, en estos días, insisto, he recogido un gran afecto de mis paisanos y lo vamos a tomar muy en cuenta.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

