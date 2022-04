La guerra por el agua: Huachicoleo del agua en Ecatepec

¿Sabías que a menos de 10 km de la Ciudad de México grupos de individuos se roban el agua de la gente y luego la revenden? Pues esta es la realidad en Ecatepec, donde el Huachicoleo del agua está a la orden del día.

El desabasto de agua que vive Ecatepec es dramático, la situación es peor que el África subsahariana. Desde 2020 cuando el Gobierno del estado “cerró la llave” del agua enviada por Conagua a la Quinta Zona, la situación se ha ido agudizando, la gente no solo se enfrenta al desabasto del agua, sino altas tarifas de pipa de agua y el mayor cáncer de la zona: el huachicoleo del agua.

Ecatepec en considerado una zona de alta marginación, donde muchos viven al día, al no tener acceso al vital liquido, los vecinos se enfrentan con altos costos de pipas de agua particulares que oscilan entre los $180.00 hasta los $230.00 por 1,000 litros de agua, dicha cantidad tiende a durar alrededor de tres días en un hogar o un poco más dependiendo del tamaño y las necesidades de la vivienda.

¿Consideraría justo que además de no contar con el servicio de agua y optar por pipas con alto costo, se lucran con el vital líquido a través del huachicoleo del agua? Pues bien esta es la realidad a la que se enfrenta Ecatepec, el robo del agua cada día adquiere mayor fuerza y poca respuesta para su combate.

Mientras hay familias que llevan más de 5 años sin una sola gota de agua por la red de abastecimiento, existen individuos organizados que de manera ilegal sustraen el agua para su venta, pero en términos reales ¿Cómo repercute esto en las familias de Ecatepec? En primera instancia se vulnera su derecho al agua, ya que al no existir una buena infraestructura hidráulica, esto provoca que no llegue el agua por la red y mientras esto ocurre, estas personas se enriquecen a costa de la necesidad de la gente, ya que no solo se roban el agua de las tomas de abastecimiento, sino que lucran con el líquido vital con precios elevados.

Nosotros hemos asumido una actitud democrática y republicana, tocando las puertas de las instancias correspondientes para atender esta crisis, inclusive hemos presentando un proyecto de ley para castigar el robo de agua, sin embargo hemos tenido una respuesta apática. El gobernador Alfredo del Mazo y las autoridades estatales, a pesar de haber realizado mesas de trabajo en la materia, han hecho caso omiso para el combate directo del Huachicoleo del agua.

Desde nuestra trinchera hemos planteado diversas propuestas, desde impulsar sistemas de captación de agua hasta la condonación de pagos para la gente que no cuenta con el vital líquido. Sin embargo, son medidas que no solucionan el problema de fondo. Justicia es que el agua llegue a los hogares de las familias, no que tengan que recurrir a personas que se adueñan de este derecho y encima lucren con el mismo.

Buscando fortalecer estas acciones, desde la legislatura vamos a acudir a la oportuna intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Gobernación Adán Augusto así como con el General de la Guardia Nacional Luis Rodríguez Bucio, con el fin de que puedan dar una solución integra al desabasto de agua, ya que las instancias han hecho caso omiso y solo se han pasado la bolitas como se dice comúnmente.

El Agua es vida y sin ella no hay dignidad, como representantes populares y de la cuarta transformación nuestro deber es el de velar por el bienestar de la gente, por ello no vamos a parar hasta darle una solución al desbasto de agua.

Por el bien de todos, agua por la red para Ecatepec.

POR DANIEL SIBAJA

DIPUTADO LOCAL EN EL ESTADO DE MÉXICO

