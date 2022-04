El triunfo de 76 millones de personas

Sí sorprende la bajísima participación ciudadana durante la consulta de revocación de mandato organizada el domingo pasado.

También sorprende la contradicción de las palabras del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien calificó el resultado como un éxito. Sin embargo, se ha quejado amargamente de que el INE no promocionó la consulta ni instaló las casillas suficientes para llevar a cabo dicho ejercicio y, que en consecuencia, mucha gente no tuvo la oportunidad de ir a votar. Nada más falso.

De un padrón electoral de 92,823,216 millones de ciudadanas y ciudadanos, tan solo participó el 17.77 por ciento. Solamente salieron a votar 16,502,633 millones de personas. De ese porcentaje, el 91.86 por ciento, es decir, 15,159,323 millones de personas votaron para que el presidente siga en el encargo para el cual fue electo en 2018. Otro 6.44 por ciento, un total de 1,063,209 personas votaron para que se le revocara el mandato.

Sabemos que tanto el presidente como políticos del partido Morena utilizaron el ejercicio de revocación como propaganda política. Ni siquiera existe la ley secundaria para que en caso de quitarlo del puesto se pudiera llevar a cabo, no existe el procedimiento.

Más allá de todo lo que hemos estado discutiendo durante meses, ahora la pregunta fundamental es: ¿por qué no salieron a votar un poco más de 76 millones de electores? No hay que ser sabios para responder que se debe a que la mayoría de la gente no está satisfecha con este gobierno. No hubo interés en apoyar al presidente.

¿De verdad, alguien se cree el cuento de que hubo poca participación porque hubo menos casillas? Por falta de presupuesto, no por capricho de los funcionarios del INE. Los mismos legisladores de Morena fueron quienes votaron a favor de quitarle recursos.

La realidad, aunque les duela, es que no hay manera de justificar que el 82.23 por ciento de la población no haya encontrado su casilla. Afirmar algo así es tan ridículo como decir que no se viola la ley al acarrear a la gente a votar. Es muy sencillo, hubo casillas con tan baja participación como nunca antes en la historia reciente de nuestro país.

“Que no me vengan” con que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ganaron la presidencia con poco más de 15 millones de personas, ¿y? En tales elecciones fueron a votar millones más que en esta jornada revocatoria. En el ejercicio de la revocación de mandato el porcentaje cuenta, a diferencia de una elección presidencial, en donde gana a quien elige la mayoría.

Haciéndose pasar por demócratas, les salió el tiro por la culata. Y, en una democracia, cuando el pueblo no está contento, se parece mucho al sonido que provoca la abstención y los gritos del triunfo de 76,320,583 millones de electores.

POR JORGINA GAXIOLA

JORGINAGAX@GMAIL.COM

@JORGINA_GAXIOLA

MAAZ