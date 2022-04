La economía céntrica de las ciudades como efecto postCOVID

Los efectos del COVID-19 en las ciudades han durado más de lo esperado y, algunos de ellos serán permanentes. Entre julio de 2020 y el mismo mes de 2021, Washington DC perdió alrededor de 20 mil personas, cuando en la década pasada ganó alrededor de 80 mil. Como consecuencia, la población de áreas suburbanas creció.

Los académicos Arjun Ramani y Nicholas Bloom describen el fenómeno como un efecto “dona”, en la distribución de la población de las ciudades, pues una parte ya no considera necesario pagar extra por vivienda céntrica, porque no tiene que ir a trabajar de manera presencial, al menos no diario, por lo que ahora habitan en zonas más lejanas. Además, algunos dejaron las urbes por comunidades más pequeñas en otros estados.

Ramani y Bloom calculan que en los centros de las 12 principales áreas metropolitanas de EU han perdido alrededor de 8 por ciento de su población. Eso ha afectado a comercios, restaurantes, bares, gimnasios, y otros servicios propios de las zonas céntricas de las grandes ciudades.

Alcaldes de ciudades en las que este fenómeno es mayor, como Nueva York y San Francisco, donde se concentran empleos tecnológicos, han llamado a las compañías a que regresen a labores presenciales, para reactivar la economía.

Buena proporción de los empleos no se puede hacer de manera remota, pero muchos sí pueden migrar a otros formatos, al menos algunos días de la semana. El modelo híbrido será cada vez más común. Esto puede significar un cambio en la tendencia a que se consoliden “superciudades”, para dar paso a redes en las que parte del trabajo fundamental se realiza en comunidades más pequeñas.

Por otro lado, eso va a generar cambios en los servicios de movilidad, puede reducirse la demanda general de transporte y vialidad, pero aumentar ciertos días (de martes a jueves, por ejemplo), con distancias promedio más largas.

No conozco estadísticas al respecto, pero es evidente que algunos de los que pudieron dejar las grandes ciudades estadounidenses, gracias al trabajo remoto que obligó el COVID-19, ahora laboran en la CDMX, con efectos económicos positivos en colonias capitalinas. Sería bueno, también, aprovechar el capital humano para que se conecte con la actividad de industrias, como la creativa, la programación, el diseño, etc., y generar emprendimientos de alto contenido tecnológico.

Existe también el tema de que los precios de la vivienda se incrementen en algunas zonas. Lo que se requiere es facilitar la oferta, producir vivienda accesible y generar mercados de renta con perspectiva social. En ese sentido, la ciudad ya avanzó, con la iniciativa de utilizar edificios de oficina que tendrán menos demanda, para vivienda, y así reducir su costo.

POR VIDAL LLERENAS

LLERENASVIDAL@HOTMAIL.COM

@VIDALLERENAS

CAR