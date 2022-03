¿Es suficiente castigo?

“¿Cuáles son las dos causas principales del penoso, condenable y terrible incidente del sábado? Primero, la falta de probidad de la directiva en la contratación de una empresa de seguridad privada que supuestamente iba a vigilar la tribuna y la cancha. La segunda, el estatus de los grupos de animación mejor conocidos como barras”, me dijo ayer por la tarde en la radio, en MVS Noticias, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, sobre los hechos violentos del pasado sábado en el estadio La Corregidora, de Querétaro.

“Respecto al anonimato en las barras, hemos visto que los países que han resuelto el tema, es porque atendieron el tema de la identidad; y en el caso del club hay varias sanciones. Primero, a partir de hoy, la directiva queda inhabilitada para participar en el futbol los siguientes cinco años; al club se le impone una sanción de un año para que cada vez que juegue como visitante, lo haga sin público.

“Se le impone una sanción también de un año al estadio La Corregidora; el veto es también al propio Club Querétaro, pues se le impone una multa monetaria (1.5 millones de pesos) y al grupo de animación o la barra, se le está sancionando con tres años sin poder asistir a partidos.

“En el caso de los grupos de animación son varias sanciones: no se permite el ingreso de estos grupos en la Liga MX como visitantes y para los locales, lo que se tiene que hacer a partir de ya es credencializar; el que no tenga una credencial y no otorgue sus datos, no puede entrar a un partido de futbol. Además, a las personas que se les encuentre culpables por estos hechos, estarán vetados de por vida del futbol.

“Este proceso de credencialización iniciará a partir de ya, para que sea un requisito para asistir como grupo de animación a partir de la temporada que viene, además de la credencialización, lo que vamos a hacer obligatorio es el fan ID, que está haciendo la selección nacional para que a través de un sistema de reconocimiento de la identidad digital se pueda acceder al estadio.

“Y hay otra medida muy relevante: ningún club podrá dar apoyo a los grupos de animación. El club que sea sorprendido tendrá una sanción en automático de veto de plaza. Y también estamos creando una nueva dirección de seguridad en la Liga y en la Federación, que tiene que ver con supervisar los planes de seguridad de todos los equipos, pero además, generar decisiones de inteligencia para que podamos reaccionar de manera anticipada”, señaló.

– ¿Con eso se terminará la violencia en el futbol? ¿Es suficiente castigo? ¿La sanción resultará ejemplar para el resto de los clubes? Los hechos violentos no admiten tibieza.

“Estamos muy consternados, indignados, apenados, avergonzados. Hace rato hablé con la mamá de Esteban, el muchacho, el único que sigue hospitalizado para decirle que estábamos apenados, que estamos haciendo lo posible para encontrar a las demás personas que fueron parte de esto y que tiene todo el apoyo por parte del estado y de los queretanos, toda la solidaridad en lo que están pasando”, me dijo el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, quien se puso al frente de la crisis desde el primer momento.

Lo del sábado no puede repetirse. Gobierno y Federación entendieron la gravedad y actuaron en consecuencia. El futbol debe estar lejos de la violencia.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

CAR