Le falla el cálculo a Putin

Como se presentaron las hostilidades, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, comenzó a preparar su ataque a Ucrania desde 2014, cuando se anexionó Crimea. Sin duda hizo cálculos y valoró pros y contras, pero no consideró la resistencia de los civiles ucranianos y el creciente rechazo de los rusos jóvenes a su dictadura disfrazada de democracia.

Ahora el mandatario ruso tiene que reajustar sus fichas para lograr su gran sueño, que Ucrania vuelva a ser parte de Rusia, pues los bombazos económicos contra sus finanzas pronto comenzarán a dar resultados y aunque Moscú arregló un acuerdo con China para abastecer de energéticos los próximos 25 a 30 años, estimado en 117,500 millones de dólares, parece que no será suficiente para mantener su ideal.

Varias cadenas de televisión internacionales, replican una y otra vez cómo los civiles ucranianos, claro no todos, decidieron resistir y proteger Kiev, su capital, que se mantiene estoica a sucumbir ante la una potencia mundial militar. El jefe del Kremlin creía que todos estaban a la espera de su incursión salvadora, pero no, de manera improvisada o con armas entregadas por el gobierno han decidido proteger su forma de vida.

Es verdad que las autoridades ucranianas intentan pasarse del bando occidental para ser parte de la Organización de Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con la intención de tener un mejor respaldo militar y con ello evitar lo que pasó en 2014, cuando los grupos separatistas prorrusos decidieron pedir ayuda a Moscú para independizarse. Pretexto más que suficiente para invadir.

El resultado en aquella ocasión, fue la entrada de un tsunami militar ruso en suelo ucraniano que arrasó con las autoridades y todo lo que se le atravesó, acto seguido, Rusia tomó bajo su cobijo a Crimea y con ello aseguró una salida marítima a través del Mar Negro, hoy parte de las condiciones para un cese al fuego es el reconocimiento de ese territorio como ruso. ¡Nada más faltaba!

También hay que reconocer que una hipotética alianza de Kiev con la OTAN, es sinónimo de una grieta estratégica para la seguridad soberana de Rusia, pero se supone que Ucrania es un país independiente y debe de ser libre de tomar sus propias decisiones como mejor convenga a sus intereses, pero eso parece un sueño guajiro.

Hay que tener en cuenta un punto muy importante en este conflicto: el presidente Putin, firmó en 2021 la ley que le permitirá seguir en el cargo dos mandatos más de seis años, lo que le da posibilidad de continuar en el poder hasta 2036, pero en las calles de Moscú y otras ciudades le expresan diario su rechazo a la guerra y por consecuencia a su gobierno.

Parece que las simpatías en el interior y el exterior de suelo ruso no están del lado de Putin. Bueno, hay excepciones como la expresada por el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, quien no se cansa de expresarle su apoyo al jefe del Kremlin, no se podía esperar menos, ambos manejan el mismo tipo de democracia ¡de libertad, respeto e inclusión!

