Samuel cada día se parece más a Andrés Manuel

Orondo y feliz salió Samuel García de Palacio Nacional el martes. ¿Qué lo tenía en ese arrobo de alegría? ¿El haber estado con Andrés Manuel o que Mariana fuese la portada de una reconocida revista de sociales? Hagan sus apuestas.

Yo me inclino por lo primero. El gobernador de Nuevo León busca parecerse al Presidente. Algunos dirán que no se asemejan en nada, pero permítanme decirles que Samuel tiene, y recientemente ha adquirido, ciertas particularidades que lo acercan a Andrés Manuel.

Ambos guardan y presumen el acento de su terruño. ¿Error? No, no necesariamente. Pero Samuel no lo tenía tan acentuado (valga la redundancia) y pareciera que ahora suena “más regio”.

Los dos son buenos manejando las redes sociales. Sí, es cierto, AMLO pasó de las “benditas” redes a las no tan amigables. Samuel está ahorita en su luna de miel con ellas y frecuentemente parece que gobierna a partir de las mismas.

Lo que más ha llamado mi atención es cómo ambos personajes recurren en todo momento a hablar del pasado. Táctica para justificar cualquier exabrupto o culpar de alguna deficiencia de sus respectivos gobiernos.

Ante la crisis por la escasez de agua, por ejemplo, el gobernador está poniendo toda la responsabilidad en Jaime Rodríguez, y esto no es del todo justo. El pasado director de Agua y Drenaje de Monterrey, Gerardo Garza, evitó la sequía; tuvo el conocimiento y la capacidad de administrar pozos y presas; el actual director, Juan Ignacio Barragán, es sobre quién apuntan el dedo los regios.

Samuel lleva tiempo implementando una suerte de conferencia de prensa parecida a la de AMLO. Se asemejan en que ninguno comunica nada sustancial, aunque a la del regiomontano le falta el arrastre que tiene el macuspano.

Cuando se trata de impuestos o de las mal llamadas ‘tarifas adicionales’, también hay similitud. A inicios de este año, se incrementaron cuotas de autopistas federales, pero ante el clamor general, López Obrador tuvo que dar marcha atrás. Algo parecido le sucedió a Samuel, quien aumentó el transporte público y a raíz del enojo popular, tuvo que retractarse.

Samuel imita a López Obrador en la cacería de una exautoridad estatal, Jaime Rodríguez El Bronco. Si bien el exgobernador está encarcelado, cada vez son más lo consideran una cortina de humo frente al creciente malestar de la ciudadanía por la escasez de agua y el aumento en la tarifa de transporte (esa que ya quitó). Total que el asunto parece tratarse más de una venganza política que de procuración de justicia (¡qué lástima!).

No sólo eso, Samuel ya anunció que varios de los exsecretarios de El Bronco están dispuestos a dar información de los moches de la administración pasada. Algo así como Emilio Lozoya con Hacienda y la FGR, prometiendo dar datos en contra de Peña Nieto, y, bueno, ya sabemos que no fue así.

Es el momento ideal para que el regio deje de copiar las formas del Ejecutivo federal. Tiene una oportunidad única y una posición privilegiada para ser un buen gobernante, cabeza de uno de los estados más pujantes de la República.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

