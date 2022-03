Inflación, ¿cuándo vamos a ver precios bajos?

Esta semana los reflectores se esperaban en el Senado de la República, la Gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, se iba a sentar con los legisladores y uno de los primeros cuestionamientos sería el albazo del presidente, Andrés Manuel López Obrador, frente a los banqueros, después de anunciar, antes que el banco central lo hiciera, el incremento de la tasa de interés referencial.

Estaba programada hoy martes (29 de marzo), que la Gobernadora se reuniría ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado; pero ayer de los planes cambiaron para comenzar la discusión el próximo 31 de marzo.

Sin embargo, parece que el salón de la Permanente no podrá tener dicha visita, pues de última hora se reprogramó sin dar fecha alguna. Por lo pronto, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, opinó que a pesar de tratarse de un órgano autónomo, hay una estrecha relación que beneficia tanto a los mercados internacionales, como al país mismo, en cuanto a su economía y manejo de monetario y niveles de inflación.

El análisis sin duda será si hubo daño, menoscabo o una falta de autonomía del Banco de México, que para algunos especialistas fue un hecho grave para la democracia en el país.

El gran reto será tranquilizar a los mercados que ya se encuentran nerviosos, porque para ellos pareciera que está vulnerada la autonomía del Banxico.

Por lo pronto la senadora por el PRI, Claudia Anaya, afirmó que se debe investigar la filtración de información porque pudo generar una grave situación para la estabilidad económica de México.

Mientras que para el senador Monreal, las informaciones que genera el Banco de México deben ser tratadas con la delicadeza que exigen los mercados de valores tanto nacionales como del extranjero, “pues se trata de temas sensibles para la economía”.

Pero la verdadera discusión debe estar en controlar el incremento de precios que ha tocado ya a la parte estructural del sistema económico y que los pronósticos se alejan cada vez más del objetivo del Banco de México.

Por ahora, se ve lejano que, durante este año, la inflación pueda regresar al nivel objetivo de 3 por ciento.

Lo preocupante es cada vez se acerca la inflación a una cifra de doble dígito, el precio de los alimentos sin ceder, el limón, jitomate, tomate, carne, huevo; la tortilla y el gas también ya está cobrando estragos en los bolsillos de los mexicanos.

Desde hace 20 años no veíamos dicha inflación y ahora el desafío es ver si desde el Banco de México se podrá lograr estabilizar los precios. ¡Uff!

SEQUÍA EN NUEVO LEÓN

La problemática por la escasez de agua en Nuevo León se ha vuelto un serio problema, y es que a pesar de que el gobierno de Samuel García diera banderazo de salida al programa “Agua para todos”, se tiene proyectado que la siguiente semana empiece el racionamiento del afluente, lo que encenderá nuevamente los reclamos de los regiomontanos hacia Juan Ignacio Barragán, actual Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD).

La realidad es que no sería la primera vez que los ciudadanos se inconforman con el funcionario, ya que desde su llegada a la institución no ha propuesto ninguna alternativa a la carestía y ha fallado en conciliar con los concesionarios, a diferencia del ex titular de AyD, Gerardo Garza, quien desarrolló una eficiente …

COMPROMISO SUSTENTABLE

Para Traxión, líder en movilidad y logística de Aby Lijtszain, la sostenibilidad es parte fundamental de su modelo de negocio, una de las muestras tiene origen en Transportes Lipu, que por sexta ocasión obtuvo distintivo del Centro Mexicano para la Filantropía y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial por México como Empresa Social Responsable (ESR). No se trata de una casualidad, ya que la encargada de los servicios de transporte a oficinas, industrias y centros estudiantiles resultó satisfactoriamente evaluada en rubros de Calidad de Vida en la Empresa, Ética y Gobierno Empresarial, Vinculación con la Comunidad, y Cuidado y Preservación del Medio Ambiente. Bien por la filial y por el Grupo, ya que éste último se integró recientemente al Índice de Sustentabilidad Dow Jones.

POR ENGGE I. CHAVARRÍA HERNÁNDEZ

PERIODISTA

@ENGGECHAVARRIA

CAR