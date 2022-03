Enfado banquero contra Ramírez de la O

ACAPULCO. El viernes, en los pasillos del Hotel Princess durante la Convención Bancaria, lo confirmé: de la Junta de Gobierno del Banco de México no salió la infidencia al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la decisión de política monetaria de subir 50 puntos la tasa de interés. De hecho, los miembros de esa institución estuvieron furiosos durante el jueves, hasta que llegó el propio AMLO a disculparse por la tarde al inaugurar la Convención.

Incluso se supo que en las horas críticas, después de la infidencia y antes de la disculpa, hubo presiones al interior de Banxico para aclarar públicamente las cosas. Esto habría generado un choque frontal del Banco contra AMLO, quizá una ruptura total; pero afortunadamente prevaleció la cordura hasta que llegó la disculpa pública. El elemento que despresurizó el tema fue que todos los analistas anticipaban una subida de tasa de 50 puntos base —lo que ocurrió—, por lo que ese precio ya estaba descontado cuando AMLO cometió su error.

Lo que todavía no está digerido es el enojo creciente de muchos banqueros contra el Secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O. Muchos lo ven como responsable del negro episodio.

Alguno llegó a confesarme que lo ven absolutamente gris en su labor de arropar al Presidente. Uno más me dijo que nota con gravedad la ausencia total del secretario de la escena pública, lo cual es elección misma del funcionario, pero que está llegando al extremo de dañar la imagen del país, porque por mucho que se desempeñe con soltura en reuniones con inversionistas privados, es urgente percibir su liderazgo como responsable de la economía de la nación.

“Le tiene miedo al Presidente”, me dijo un banquero más. “Teme que AMLO le dé un manotazo como ocurrió con Arturo Herrera”. Por eso prefiere no hacer ruido. Y así, uno tras otro comentario adverso al perfil del hombre más importante para el devenir económico del país. Otro banquero me aseguró que, si bien es positivo que el sector bancario quede facultado para autorregularse, resulta vital el acompañamiento del gobierno para modular las cosas, y ese acompañamiento no lo observan con solidez en este momento.

Rogelio Ramírez de la O es respetado por los banqueros. Pero no lo quieren percibir tan lejano y a veces prácticamente ausente. Que se concentre en las prioridades del Presidente no es necesariamente negativo si no abandona su responsabilidad como cabeza de la economía de México (y eso implica más que salir airoso de un road show en Nueva York).

CITIBANAMEX

El banco que dirige Manuel Romo ha establecido a finales de 2022 para que se sepa el nombre de la institución compradora de Banamex. El próximo año sería la transición.

SANTANDER

El banco que encabeza Héctor Grisi sí analizará lo que venda Citi para determinar si hace una oferta por el banco.

