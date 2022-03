¿Por qué Sarah Nichols, a sus 39, dejó entrar a su casa a Pascacio López?

¿POR QUÉ SARAH NICHOLS, A SUS 39 AÑOS DE EDAD, METIÓ A SU CASA A JORGE N QUE PÚBLICAMENTE TIENE FAMA DE VIOLENTAR MUJERES?

La pregunta es ¿por qué la actriz Sarah Nichols a sus 39 años de edad metió a su casa a Jorge N, cuyo nombre artístico es Pascacio López, con fama de ser violento con otras artistas, qué pensaba que con ella iba a tener buenas intenciones?

Ningún hombre tiene derecho a violarte y que bueno que ya está en la cárcel, pero supuestamente ya tienes un poco de malicia cuando llegas al cuarto piso.

No puedes meter a tu casa a Pascacio con tan mala reputación y pedirle: -Prométeme que a mí primero me pides permiso y no me vas a violar-. Si lees entre líneas los mensajes que él le envió por whatsapp antes de violarla: “Seguro hueles muy rico”, es una insinuación que quiere olerte y sentirte íntimamente; también le escribió que quería dominguear con ella, lo cual entre dos cuarentones no es una propuesta para ir a rezar el rosario.

Creo que deberíamos aprender en cabeza ajena y entender que no te tienen que atropellar para saber qué se siente rete feo.

LAS DEFENSORAS DE LAS MUJERES YA AMENAZARON QUE SI ELEAZAR GÓMEZ Y SU HERMANA HACEN UNA OBRA DE TEATRO, VAN A IMPEDIR QUE SE ESTRENE DE LA MISMA MANERA QUE IMPIDIERON QUE SE REALIZARÁ SU HOMENAJE EN LA PLAZA DE LAS ESTRELLAS

La verdadera razón por la que le cancelaron a Eleazar Gómez su homenaje para poner sus huellas en la Plaza de las Estrellas fue que las defensoras de las mujeres amenazaron con frustrar el homenaje y que en donde él se ponga, ellas van a estar encima.

Ahora, él anunció que va a producir y actuar en una obra de teatro con su hermana, pero ellas ya advirtieron que si dicha obra se lleva a cabo se van a parar en la puerta a repartir panfletos y a gritar consignas o peor aún, le tiraran huevos podridos a los hermanos.

EN CUANTO UNA MUJER DEJA A UN HOMBRE, ÉL TRAE EL CHIP INTEGRADO AL DÍA SIGUIENTE DE AGARRAR A OTRA Y SI SE PUEDE AGARRAR EL HAREM COMPLETO

Las mujeres fantaseamos que si cortamos al novio, ellos se van a quedar como monjes cartujos, sin hablar ni mirar a ninguna otra mujer como cuando la divina ex chica del clima del Programa Hoy, Yanet García se sorprendió que a la semana de terminar con su novio él ya estaba en Tulum romanceando con Martha Higareda.

En cuanto tu dejas a un hombre, él trae el chip integrado que al día siguiente agarra a otra y si puede agarra el harem completo; y si además es guapísimo, altísimo, famosísimo y tiene avión, como el actual novio de Martha Higareda, en lo que cierras el ojo ya llenaron el avión con otras princesas, porque siempre habrá alguien que pide un aventón o un “ride” en ese pájaro volador que ni siquiera piden ser sus novias, se conforman con ser amigas con derechos sin obligaciones.

POR SHANIK BERMAN

