Reto digital

ACAPULCO. Uno de los temas de la 85 Convención Bancaria que inicia hoy es la transformación digital de la banca.

Ya le había comentado que el confinamiento que se dio en los últimos dos años con la crisis sanitaria obligó a personas y empresas a migrar a los servicios digitales que ofrecen los bancos, lo que permitió una sana operación del sistema, incluso con un incremento en el ahorro y alguna mejoría en la colocación del crédito en 2021.

Ahora, el desafió para varias entidades será apoyarse en la tecnología para mantener a su clientela, ya que tener al banco desde un celular ampliará la competencia para los bancos comerciales con las llamadas Fintech, algo que tiene muy claro la Asociación de Bancos de México (ABM), que preside Daniel Beacker Feldman.

Para darse una idea de esa tendencia, el estudio Servicios Financieros 2021, desarrollado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), señala que en un entorno digital los bancos deberán reforzar su servicio al cliente, así como hacer más sencilla la automatizado de muchas transacciones.

En ese sentido, Biometria Aplicada que tiene como CEO a Adolfo Loera, dice que el canal digital deberá ser la nueva fuerza de ventas de la banca, ya que el año pasado sólo tres de cada 10 clientes de servicios financieros utilizaron apps para hacer su contratación por lo que existe un gran potencial para apertura de cuentas de ahorro, pero también para colocar tarjetas de crédito, débito, departamentales o algún seguro, lo que espera ampliará la gama de opciones y obligará a todas las entidades a moverse a la banca móvil.

LA RUTA DEL DINERO

Cuando apenas se observan visos de la reactivación económica en el país tras la pandemia de COVID-19, hay empresas que exhiben falta de sensibilidad ante una población cada vez más agobiada por la espiral inflacionaria. Es el caso de Megacable, que anunció un nuevo aumento de tarifas. Es el segundo en poco menos de 12 meses, el cual se calcula en alrededor de 30 por ciento, según el servicio que se contrate. No hay argumento para justificar tal medida, por más que se diga que se trata de gastos operativos. Megacable no se ha distinguido por una actitud solidaria ante sus suscriptores, ya antes, en el primer aumento, había argumentado lo mismo, que los gastos de operación y sus planes de expansión obligaban a subir el costo de su servicio. De ahí la queja de los usuarios que lamentan que la cablera no se toque el corazón para aplicar una decisión que va a terminar por golpear sus bolsillos… Para analistas, la convocatoria de Banorte, que preside Carlos Hank González, de invitar a inversionistas de todos tamaños a subirse al proceso de compra de los activos de Citibanamex puede tener como vehículo el listado de las acciones de ese banco en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), de José Oriol Bosch Par, como en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) al frente de María Ariza, como parte de una oferta pública.