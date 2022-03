Día Mundial del Agua: Día de reflexión

Ayer se celebró el Día Mundial del Agua, el cual nos obliga a profundizar y reflexionar sobre la situación actual del panorama hídrico de nuestro país, así como hacer conciencia sobre todos los retos que esto conlleva.

En noviembre del año pasado, la FAO advirtió que en América Latina la disponibilidad de agua por habitante ha disminuido en un 22% en los últimos 20 años, y millones de agricultores se enfrentan a sequías que amenazan sus cultivos y ponen en riesgo su supervivencia.

México es uno de los 25 países del mundo que enfrenta un mayor estrés hídrico, en donde ha tenido que enfrentar a un grave problema en cuanto a los mantos acuíferos, debido a que de los 653 mantos existentes, dos terceras partes se encuentran en un estado de sobreexplotación por una falta de una infraestructura de calidad y un debido mantenimiento.

Por otro lado, diversos sectores de la sociedad han ido manifestando sus reclamos en cuanto a la insuficiencia del recurso. Por un lado, se tiene a un 10% de la población que no tiene acceso a agua potable, poniendo de manifiesto la inequidad en el acceso, el cual no ha sido atendido de manera adecuada al no haber incrementado la oferta de agua a la par con el incremento de la población.

Los retos de agua en México son diversos, por un lado preocupa la quiebra en los organismos locales del agua en el 99% de los municipios, el tema de la escasez que ha sido agravado por el impacto que ha tenido el cambio climático sobre el ciclo hidrológico, así como una falta grave de desarrollo de investigación científica y tecnológica en la materia que ha repercutido directamente en la merma de nuestro sistema hídrico nacional. Adicionalmente, escenarios de inundaciones como fue el trágico caso del estado de Hidalgo, y por otro lado, las declaratorias de emergencia de sequías en estados como Nuevo León, han sido noticias cada vez más comunes.

Por otro lado, problemas de contaminación, insuficiente tratamiento de agua, deforestación, infraestructura vieja, riego agrícola por menor disponibilidad, la necesidad de mejorar la administración del agua y la falta de ordenamiento ecológico han puesto en evidencia la urgencia de formular un diagnóstico integral del panorama actual que sirva para implementar una política pública que salvaguarde la revisión, reconstrucción y fortalecimiento del sistema hídrico con una visión de largo plazo.

Desde la creación en 1992 de la Ley General de Agua, México ha sufrido muchos cambios que han afectado directamente al sistema hidrológico, por lo que no podemos legislar sin tener claridad de la magnitud del reto. No debemos perder más tiempo en encontrar soluciones, el momento de construir una buena política pública que esté sustentada en evidencia científica y en nuestra realidad hídrica ha llegado.

El tema hídrico es un tema prioritario, urgente y necesario. El agua no tiene color ni filiación política, por lo que deberá de formularse con la participación de todos los usuarios y de los tres niveles de gobierno.

POR EMILIO SUÁREZ LICONA

CONSULTOR Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PANAMERICANA

@EMILIOSL