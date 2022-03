Indaga Layda a Alito y sus lujosas propiedades en Campeche

A sabiendas de que la consulta de agosto pasado para enjuiciar a ex presidentes no alcanzó ni el 8% de participación del padrón electoral, Morena aprobó el decretazo que permite a la burocracia promover libremente la revocación de mandato. Van casa por casa espantando con escenarios catastróficos si no votan, lo mismo a través de llamadas telefónicas, reparto de despensas, perifoneo en calles, uso de trabajadores de municipios y dependencias para habilitarlos como promotores. En el Estado de México diputados y alcaldes morenistas activaron la campaña “30díasXAMLO” y piden licencia para desatender sus tareas y en la calle apoyar la consulta. En la CDMX, 11 diputados guindas pidieron licencia, dejando pendientes iniciativas rezagadas y abandonaron el congreso cuyo período ordinario podría darse por perdido. Escondiendo contratos y precios, en los 32 estados contrataron espectaculares, pintaron bardas y repartieron folletos llamando a la participación que no termina de prender en el ánimo popular. El caso es que estamos ante el despilfarro de recursos de miles de millones (3 mil 890 mdp sólo en gastos del INE), que el país bien pudo haberse ahorrado, que no terminarán en nada y que son sólo propaganda electoral del presidente.

Samuel García, gobernador de Nuevo León, toma en serio el tema de la corrupción en su estado y tras la detención del mismísimo ex gobernador Jaime, El Bronco, Rodríguez, parece tener en la mira a Eduardo Vázquez, director de Telecomunicaciones y Servicios del Norte (TSN), empresa que según la autoridad local, ha defraudado a la entidad por al menos 4 mil mdp. Me informan que el propio ex gobernador Rodríguez Calderón habría favorecido al director de TSN, Eduardo Vazquez, por lo que enfrenta una denuncia penal del gobierno de la entidad por incumplimiento de la entrega y operación de un software educativo, por el que le pagaron más de 290 mdp. ¡Ajúa!

Interesante semana la que hoy comienza; la FGR dará a conocer quienes están detrás de las llamadas interceptadas al titular de la dependencia, Alejandro Gertz Manero, en las que supimos de sus influencias en la corte, donde tiene en la bolsa al menos cuatro ministros. Dicen que los autores del espionaje están muuuy cerca de casa, o mejor dicho, de Palacio.

En Campeche, la gobernadora Layda Sansores reveló que su paisano el ex gobernador, diputado federal y dirigente del PRI nacional Alejandro Moreno, posee nada más y nada menos un terreno de 7 hectáreas y una mansión de 16 lotes en Lomas del Castillo, exclusiva zona residencial de la capital de aquel estado. Layda asegura que irá hasta las últimas consecuencias para saber cómo Alito se hizo de estas propiedades a costa del erario, porque no corresponden con sus ingresos como servidor público en los últimos años.

Morena se hace chiquito en Tamaulipas. La salida de cuatro de sus legisladores en el congreso local, los deja en minoría como fracción con 16 diputados frente a 17 del PAN. A los desertores, su precandidato al gobierno estatal, Américo Villarreal Anaya, dijo que no necesita de nadie para ganar la elección del 5 de junio, que el abandono de militantes, dirigentes y diputados locales no afectará su campaña y que de ninguna manera buscará a los que se fueron. Lo que sí es cierto, es que las cosas se ponen cuesta arriba para Villarreal si se considera que el crecimiento de César, “El Truko” Verástegui, no es un truco. ¡Abracadabra!

Ahora que están tan celosas de su deber las fiscalías que actuaron en fast track en la sujeción a proceso de Sandra Cuevas y la detención de Jaime Rodríguez, El Bronco, habrá que ver si la General de la República abre carpeta de investigación con la denuncia de Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán, quien asegura que aportará pruebas de multimillonarios moches que habrían recibido por la construcción de la fatídica Línea 12 del Metro de la CDMX, Marcelo Ebrard y Mario Delgado, entonces jefe de gobierno y secretario de finanzas de la CDMX, respectivamente. ¿O la FGR sólo va contra opositores?

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

PAL