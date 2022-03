ETC y rendición de cuentas

Por fin la secretaria de Educación, Delfina Gómez, señaló que ante la desaparición del programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) hace un “análisis” sobre cómo recuperar el programa que considera también una “priori - dad”. Ningún funcionario de la SEP tuvo el valor y la responsabilidad de explicar las razones de su desaparición y sólo tenemos una escueta respuesta surgida ante una pregunta de la prensa. De rendición de cuentas, nada. A ninguna autoridad parece importarle este asunto que tiene en la incertidumbre a millones de niñas, niños y jóvenes (NNJ).

De hecho, en estos momentos miles de maestros continúan dando clases adicionales y las familias mantienen la operación de los comedores escolares, porque ni los diputados federales, ni los funcionarios de la SEP o Hacienda se han dignado a explicar cómo les van a pagar ese gasto.

La secretaria mencionó que la desaparición fue resultado de un balance de prioridades entre las carencias de infraestructura escolar y la ampliación del horario escolar. Nunca ha existido tal dilema. La cobertura de los programas ETC y La escuela es Nuestra (LEEN), atienden en su mayoría al mismo tipo de escuelas, rurales e indígenas. De hecho, los diputados ya habían decidido el año pasado que ambos programas compartieran recursos.

Tampoco es dilema que las escuelas atiendan su infraestructura ante la reapertura, sino más bien vemos que la preocupación de la secretaria no parece reflejarse en el gasto educativo que se diseñó para este año ni en las nuevas reglas de operación de LEEN. Las escuelas urbanas que sufrieron abandono, vandalismo y robos quedaron fuera del presupuesto.

Las escuelas enfrentan grandes retos para resolver el grave problema de abandono y la pérdida de aprendizajes de sus estudiantes. Esto es especialmente grave en las zonas de alta marginación y bajos ingresos económicos. Las autoridades educativas no han construido mecanismos para compensar la desaparición de la totalidad de los recursos destinados a fortalecer las capacidades de las escuelas.

Decidieron concentrar recursos en pocos programas, becas e infraestructura, sin considerar la variedad de situaciones en escuelas rurales. Es paradójico que la secretaria Delfina exprese sorpresa porque no se valora la importancia de LEEN en las comunidades alejadas, porque es esa la razón que les queremos transmitir a los funcionarios de la SEP, que desde la Ciudad de México parecen no comprender lo importante que es apoyar la ampliación de horas en esas comunidades donde los comedores escolares no sólo representan la única comida caliente para muchos, sino un espacio de convivencia para el aprendizaje entre maestros y estudiantes.

¡Fuera máscaras! es hora de que se definan y digan si les interesa el futuro de las niñas, niños y jóvenes. En estos momentos lo que las escuelas necesitan son recursos, no discursos.

FERNANDO RUIZ

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN EN MEXICANOS PRIMERO

@FRUIZ_RUIZ

MAAZ