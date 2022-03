Vamos mejor de lo que creen

Hoy les quiero dar buenas noticias o por lo menos enfoque diferente para que entiendan “que no se nos está cayendo el país a pedazos”, como nos lo quieren hacer creer los derechairos Llevamos siete semanas de reducción de la epidemia de Covid19, tenemos una reducción de ocupación del -95% en camas y la mortalidad va a la baja en -94%. Se han utilizado 186.7 millones de dosis de vacunas en 85 millones de personas con una cobertura del 93%. ¿Arroz? Ahorita algunos ya se espantaron porque hay 30 millones de personas en China que se encuentran nuevamente encerradas y en cuarentena. Sin embargo, un especialista aclaró que el asunto es que “allá no habían vivido la oleada ómicron”. La inflación en EU es mayor a la de México. Y no por estarnos comparando, pero gracias a la política de nuestro país de garantizar precios bajos de los energéticos como gasolinas y electricidad. El impacto de los energéticos en la inflación es tres veces mayor en EU (1.9) que en México (0.5). Así que todos aquellos que alegaban que ya no se utilizarían los combustibles fósiles, cómo el Ricky Rickin Canallllín, que pueden ponerse a llorar. Lo deseable es que no se utilizaran, pero personas con visión al estilo mi Cabecita de Algodón sabían que todavía nos quedaban “varias décadas de tener que importar gasolina”, así que nosotros la llevamos bastante mejor que otros países con la crisis del petróleo. Gracias a la política energética que ha implementado el gobierno, logramos tener una de las gasolinas más baratas del mundo: 22.42 pesos por litro. Y se redujeron las importaciones de gasolina y diésel en 47.7%. ¡¿Ya ven que sí ha servido la rehabilitación de 6 refinerías, la compra de la refinería en Deer Park y la operación de la refinería Olmeca en Dos Bocas?! Y agárrense porque según mi Profeta de Macuspana, en 2023 seremos autosuficientes en gasolinas.

Para todos aquellos que siguen con lo de la carta y el descolón al Europarlamento, aquí les refiero un fragmentito de lo escrito por el director de cine y Teatro Jacques Bonnavent:

“En España no matan periodistas. Sólo te encarcelan si dices que está feo el rey.

En Inglaterra no matan periodistas. Los periodistas matan princesas.

En Francia no matan periodistas. Matan a dibujantes.

En Europa no matan a periodistas. Solo dejan morir a los refugiados en mitad del mediterráneo.

En Europa no hay 95 periodistas encarcelados (incluyendo a Assange).

Ahora bien, el lunes ya se estrena el AIFA (a mí me suena muy árabe esa forma de llamarlo), aunque los gringos andan diciendo que la línea aérea venezolana que aterrizará para inaugurarlo tenga nexos con terroristas y narcos, se hará el corte de listón. ¿Se animará a hablar AMLO en plena veda? ¿O nomás le echará la bendición? Lo importante es que las líneas aéreas no saboteen su funcionamiento, al decidir no utilizarlo porque entonces sí sería una pérdida de dinero de todos nosotros. ¡No se vale!

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

CAR