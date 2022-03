Quemar puentes: La intromisión de los Eurodiputados

Los eurodiputados se extralimitaron al hablar sobre lo que llaman “las graves violaciones a derechos humanos y los ataques constantes en contra de las y los periodistas”; y la respuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue digna y valiente contra su injerencia política; su lenguaje no fue más que franco y directo hacia aquellos que están en contra el gobierno de la Cuarta Transformación impulsada por millones de mexicanos.

“No pueden faltarnos al respecto, la resolución del Parlamento Europeo es calumniosa (…), sepan diputados europeos que México ha dejado de ser tierra de conquista. (…). El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice”, escribió el Presidente.

Se basaron en información falsa y la Europa de Iberdrola, Endesa, de Repsol, de la Compañía de las Indias, la Europa Esclavista , explotadora de Asia, de África y América Latina “ no puede dar lecciones de democracia y libertad a nadie”, como bien dijo el senador Antonio Álvarez Lima en días recientes.

¿De qué libertad de expresión hablan los eurodiputados, después de que encarcelaron a Julian Assange y han censurado a los medios de comunicación rusos? El tema de fondo es su defensa de los intereses económicos de sus empresas europeas en nuestro país.

Hoy sabemos que los negocios de los españoles en México superan 600 mil millones de pesos anuales; participan en sectores estratégicos como el energético, bancario y turismo, además desde el año 2000 destacan en telefonía y la industria textil. BBVA, Santander, Iberdrola y Naturgy figuran entre los que tienen mayores beneficios.

La Iberdrola que contrató al presidente mexicano Felipe Calderón está pataleando justo cuando el gobierno de la 4T proyecta restarle todo el poder a esta compañía con una reforma constitucional.

A los europeos no se les debe olvidar que ya no somos su colonia y no estamos dispuestos a aceptar injerencias ni de gobiernos ni de legisladores extranjeros.

No compartimos ni la forma ni el fondo de sus expresiones; México no es tierra de conquista. El parlamento europeo y sus diputados defienden sus intereses, y la respuesta del Presidente López Obrador fue proporcional a su intento fallido de tratarnos como colonia.

México es un país libre, independiente y soberano, y si estuviéramos en la situación que los senadores europeos describen en su panfleto, AMLO no estaría en segundo lugar entre los principales mandatarios del mundo, con el respaldo del 66% de los ciudadanos, con más aprobación que los gobernantes europeos.

No olvidemos la firma del PAN de la Carta de Madrid (septiembre de 2021) redactada por la ultraderecha de VOX que abrió la puerta a la injerencia europea en México. Son los mismos que ahora “llaman” a través de una carta a Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo a dialogar sobre la “cláusula democrática a la que México se comprometió a cumplir y a construir puentes de comunicación entre legisladores”. Lo dice el grupo corrupto y golpista que se opone a la Cuarta Trasformación

A veces hace falta quemar puentes para construir otros distintos, fincados en relaciones de respeto hacia nuestra libertad y soberanía. Eso sí, ¡se requiere mucha valentía para enfrentar la “monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país”, con la complicidad de aquellos que en su momento decidieron mirar hacia otra parte! Es momento de definiciones.

Frente a las críticas de priístas y panistas que exigen “una disculpa” de la cancillería al Parlamento Europeo, los 17 gobernadores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum han condenado la postura de los eurodiputados, a la que calificaron de “intervencionista, desinformada y lesiva”.

A través de un comunicado conjunto, las y los senadores de Morena hemos refrendado nuestro respaldando al Presidente por los constantes ataques que vive, encabezados por los conservadores que perdieron sus privilegios. Los eurodiputados se han extralimitado con una condena basada en información falsa y actitud injerencista.

Consideramos inaceptable el intento por intervenir en la política energética de nuestro país bajo el pretexto de los derechos humanos y las libertades. De hecho, vivimos el período de mayor libertad de expresión en la historia de México; en Morena lamentamos que se utilice la defensa de la libertad de prensa para encubrir el interés por desvirtuar la reforma eléctrica que se debate en nuestro país. Fueron ellos quien explícitamente en su misiva expusieron (excusándose en el tema de la libertad de expresión) que “no hay seguridad jurídica para las inversiones extranjeras en el sector eléctrico”.

A lo largo de los años nuestra lucha ha sido por la soberanía, la independencia y la dignidad de nuestro país, y no hay causa más justa que defender nuestra patria. Autoridades locales, legisladoras, legisladores, funcionario y militancia en general debemos defender la posición tomada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Mantendremos en alto nuestras banderas convencidos de impulsar, amar y defender nuestra patria y su soberanía.

POR CÉSAR CRAVIOTO ROMERO

SENADOR DE LA REPÚBLICA POR LA CIUDAD DE MÉXICO

CAR