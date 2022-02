Invasión a Ucrania, el principio de la guerra contra Europa

Hoy la atención del mundo está en el cielo de Ucrania. Ayer, un día triste para el mundo, la libertad fue atacada por un centralista y dictador que debería saber que, en los conflictos bélicos, ambas partes siempre sufrirán pérdidas humanas que nunca podrán ser recuperadas.

La Invasión a Ucrania es algo que Europa no había visto en los últimos 75 años después de la segunda guerra mundial.

Pero, ¿Qué está pasando en Ucrania? La madrugada de este jueves, el presidente ruso Vladímir Putin, anunció una operación militar en Ucrania para “defender” a las zonas separatistas que pidieron su ayuda por supuesto “genocidio y abuso” por parte del Gobierno Ucraniano en la zona Este del país: Donetsk y Luhansk, las cuales reconoció independientes hace unos días, desatando así caos mundial.

Hay que recordar que Ucrania se independizó de la Unión Soviética en 1991, colocándose como un lugar geopolítico estratégico y como una puerta directa a Europa. El no tan reciente conflicto entre Rusia y Ucrania comenzó desde el año 2014, cuando los rusos tomaron el control de Crimea, acrecentando la enemistad de ambas naciones.

Quienes han nacido en los años 2000 en Rusia, no conocen otro presidente más que Putin, quien lleva más de 20 años en el poder, mismo que podría estar en el gobierno hasta el 2036. Si esto curre, superaría al dictador Stalin y eso no es bueno para ninguna democracia…

Ayer en el primer día de ataques Ucrania perdió el control en la central nuclear de Chernóbil, se informó también de decenas de muertos, cientos de arrestos y miles de desaparecidos, carreteras colapsadas por aquellas personas que buscan salvar su vida y salir de aquel país. Aunque eso no será del todo posible, pues el presidente ucraniano Volodímir Zelensi, decretó la “Ley Marcial”, es decir, se prohíbe entre otras cosas, cambiar de lugar de residencia a las personas sujetas al servicio militar, además del toque de queda.

Están bombardeando, ¡Dejémonos de neutralidad! Stop Putin…

“Esta mañana estamos defendiendo nuestro Estado solos, como lo hicimos ayer”. Las fuerzas más poderosas del mundo están mirando desde lejos. Estamos en nuestra tierra, la verdad está de nuestro lado, no será posible destruirnos. ¡Los misiles Kalibr son debíles, de frente a nuestra libertad! Dijo esta mañana de viernes el presidente ucraniano.

Sí, ya lo decía Cicerón: “Las leyes callan cuando las armas hablan”, aunque en nuestro país hubo diversos pronunciamientos en ambas Cámaras del Congreso Federal por parte de diferentes grupos parlamentarios solicitando una postura clara de México ante el conflicto bélico, esta solo llegó por la tarde y a través de la cuenta de Twitter del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, quien “condenó enérgicamente los hechos y llamó a un cese de fuego inmediato, que permita una salida diplomática que proteja a la población”.

No sé ustedes, pero me quedé con ganas de ver a muchos presidentes incluido el nuestro, pronunciarse fuerte y claro en contra de cualquier tipo de invasión. Hasta ahora solo se han pronunciado con claras sanciones a Rusia: Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Nada tibio puede ser bueno y el gobierno mexicano debiese a voz del presidente condenar los actos bélicos de Rusia, así como condenar la invasión de un país sobre otro, pues al no ser tajantes y claros, se pone en riesgo el principio fundamental a los derechos humanos.

Hoy, los ataques terroristas son deleznables y cobardes…

Hoy, tenemos que ser mejores, ¡Que no gane la guerra!

KAREN TORRES AGUILAR

Periodista y Conductora Noticias Congreso

Twitter: @KarentorresMX https://twitter.com/karentorresmx

IG: @Karentorres.Mx

SSB

