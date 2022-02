¿Periodista y actor político activo?

En mi entrega anterior me referí a la libertad de expresión con motivo de la polémica generada por los constantes ataques al

presidente López Obrador por parte de algunos sectores de la prensa y de los señalamientos que desde Palacio Nacional se hacen sobre la veracidad de algunas noticias.

La labor del periodista es informar, analizar, incluso opinar a través de géneros como la opinión, pero no debe tomar partido por los

sujetos noticiosos; cuando lo hace, su labor deja de ser confiable porque es sesgada. Carlos Loret de Mola es ejemplo de ello; dejó hace mucho de ejercer periodismo y lo convirtió en abierto activismo político contra de AMLO.

A nadie le es ajeno que la confrontación entre AMLO y Loret ha escalado, pero llama mi atención el sesgo de varios sectores que

parecen indignados de que el Presidente haya dado a conocer los ingresos de Loret. Les parece grave que haya expuesto los datos y hasta invocan posibles violaciones a la ley, pero nada han dicho sobre los exorbitantes ingresos de Loret, ni de que provengan de una empresa en la que, dice, fue censurado, pero, sobre todo, me resulta curioso que nadie haya cuestionado el nada profesional uso del periodismo por parte de Loret para hacer activismo político.

Desde hace años, Loret asegura haber sido víctima de censura y ha deslizado hasta el cansancio que su salida de Televisa fue ordenada por AMLO, pero nunca ha explicado cómo es que un periodista supuestamente censurado por el régimen tiene su propio portal, un espacio en radio y una columna en uno de los diarios de mayor circulación y, además, en cada uno de esos espacios critica diariamente al Presidente y hasta lo parodia, ¿eso es ser víctima de censura?

Insisto, respeto la libertad de expresión, pero si te vuelves un actor político debes asumir que eres objeto de escrutinio y Loret decidió convertirse en un abierto actor político, pero pretende evadir el escrutinio escudándose en su carácter de periodista, aunque su labor ya no es periodística porque hace mucho se convirtió en activismo opositor.

Ahora pretende tirarse al piso y hacerse el mártir aduciendo persecución en su contra, cuando lo cierto es que él decidió convertirse en actor político activo, a lo cual tiene derecho, pero el problema es que utiliza el periodismo como herramienta para atacar a su adversario político y además acusa que el escrutinio hacia él es persecución.

A los que acusan a AMLO de abusar de su posición para atacar a Loret les pregunto: ¿utilizar el espacio periodístico propio para hacer activismo político, no es abuso? ¿Usar el periodismo para ejercer activismo político y luego aducir que el escrutinio es persecución, no es abusar de la condición de periodista? Eso sin mencionar que no dio explicación alguna del origen de sus exorbitantes ingresos, más allá de un evasivo “montos inflados y falsos”.

Por cierto, si son ingresos legales ¿paga los impuestos correspondientes? Sería bueno que Loret lo aclare, porque hasta ahora ha evadido responderlo. Entiendo que pueda haber críticas hacia la información dada a conocer por el Presidente; el tiempo dirá si fue correcto o no o si violó alguna ley, pero no es saludable que el debate público continúe sesgado ni condicionado por las simpatías o animadversiones de un sector de la prensa a la que, para decirlo en términos futbolísticos, le parece correcto ser narrador y jugador de uno de los equipos al mismo tiempo.

Benjamín Robles Montoya

Diputado Federal por el PT

@BenjaminRoblesM

