Debatir sí, ofender no

En los últimos días se ha venido acrecentando la discusión en torno al ejercicio de revocación de mandato (RM) que se llevará a cabo el 10 de abril. Esa figura de democracia directa es para pedir la revocación por pérdida de confianza, la lógica indica que deben iniciarla quienes están inconformes.

Este proceso de RM lo inició el propio Presidente. Está viciado de origen. Este solo hecho lo convierte en ocioso, y distorsiona todos los pasos sucesivos: la formulación de la pregunta, la convocatoria a participar en la ‘ratificación’, la recolección de firmas, el objeto mismo del ejercicio…

La discusión se está generando entre los que no estamos de acuerdo con AMLO, y versa sobre la conveniencia de acudir o no a votar. Hay de todo, y los argumentos que se dan en pro y en contra de participar son dignos de ser tomados en cuenta. El riesgo es caer en el juego de la polarización, que ha sido el arma favorita del régimen.

Estoy convencida de que no hay que acudir a votar en el ejercicio de RM. La razón de fondo es la que anoté al inicio, el proceso está viciado de origen, pero considero importante tratar de convencer con argumentos, no con descalificaciones.

Ante los que dicen que a pesar de todo la RM va, y que hay que expresar nuestra oposición acudiendo a votar, sostengo que con el voto que se emita, así sea nulo, estamos abonando a un mayor porcentaje de participación, lo que daría a AMLO elementos para decir que la población lo apoya, a pesar de ‘los obstáculos del INE’ y de ‘la mafia del poder’.

Ante aquellos que expresan que participar en la RM es un derecho ciudadano, y que no hacerlo es abdicar de ese derecho, afirmo que también existe el derecho a la abstención. Es también una expresión ciudadana no convalidar esa farsa, no legitimar esa megalomanía.

Ante quienes creen que podría ganar el NO, les pido que hagan cuentas. En números gruesos somos 90 millones de electores, para que la RM sea vinculatoria se requiere que participen 36 millones. Y para que gane el NO es necesario que más de 18 millones voten porque se vaya AMLO…

Ante los que consideran que hay que participar para defender al INE, les contesto que el INE está organizando el proceso de manera impecable, con el precario presupuesto que tiene, siguiendo las recomendaciones de la SCJN. Políticamente es y seguirá siendo atacado, pero acudir o no a votar no modificará absolutamente nada.

Ante quienes aceptan que el ejercicio no resultará vinculatorio, pero que es importante que haya un gran número de votos en contra, opino respetuosamente que ignorar la obcecación presidencial es la mejor forma de demostrar nuestro rechazo a su gobierno.

Los que no estamos de acuerdo con AMLO somos cada vez más, no quememos la pólvora en infiernitos. Dejemos a los de la 4T que se entretengan con la RM, y escojamos las batallas realmente importantes para la vida del México.

