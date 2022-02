¡Quiero ser embajador apá!

¡Es un horror! que un país te diga que le enviamos todo lo que nos estorba, a personas de poca moral que van en contra de los valores sobre los que se fundó su nación, es una vergüenza. Sí, me refiero el reciente escándalo de la propuesta de Pedro Salmerón y luego de Jesusa Rodríguez para ser embajadores de Panamá.

¿Qué pasa en éste gobierno donde la mitad de los nombrados no tiene carrera en el Servicio Exterior Mexicano? Al parecer , ser embajador en éste gobierno es un premio de lealtad a la 4T, al Presidente, se ha desestimado la importancia del cargo con los nombramientos realizados.

Los embajadores son, o deberían ser, como lo especifican sus cartas credenciales, y el Derecho Diplomáticos, no solo los representantes personales del Jefe de Estado que los designa, son los representantes de su nación, de su pueblo, de su cultura, de su soberanía, de los intereses nacionales, etc.; por eso es gravísimo premiar a personajes que sin lugar a dudas no representan los valores de México.

Tener un cargo en el Servicio Exterior Mexicano, es una agotadora responsabilidad, que impone cargas de trabajo de 24 horas (así lo me lo han hecho saber ex embajadores de México), no son vacaciones en el extranjero con todo pagado.

El diplomático y la misión diplomática representan “al Estado en su totalidad y actúan en su nombre”dice Philippe Cahier teórico de la diplomacia. Los nombrados por “dedazo” son incapaces de ver lo anterior, no están conscientes de que su reputación y sus actos dañan gravemente la imagen y el prestigio de nuestro país.

¿Se acuerdan de Óscar Ricardo Valero, embajador de México en Argentina en 2019? Tal vez no, pero si les digo que fue el embajador que intentó robarse un libro en una tienda de Buenos Aires, que no costaba más de 200 pesos mexicanos, tal vez se acuerden de él, y es que no fue solo un intento de robo ¡fueron dos! el otro se dió en el Aeropuerto Internacional Ezeiza de la capital argentina, donde intento llevarse unas camisetas sin pagar.

Tras su renuncia, su familia justificó que el diplomático sufría las secuelas de un tratamiento neurológico que aparentemente, le había generado "impulsividad involuntaria y deterioro del juicio", ¿pues que no pasan diversos exámenes los futuros embajadores? ¿qué no se estudia a que tipo de personas les encomendamos nuestro país en el extranjero?, pues al parecer no, lo único necesario es serle fiel a Presidente, no importa que incluso tengas acusaciones de acoso sexual como es el caso de Pedro Salmerón bateado para ser embajador en Panama.

Los cargos en el gobierno no son ni deberían ser un premio a la lealtad ciega, tendrían que ser un premio al servicio público, al compromiso con el país y su gente, al trabajo evaluado y calificado. Ya no sorprende el nombramiento de los cuates improvisados, pero aún es más grave que en éste gobierno ya van varios que buscan un cargo en el gobierno cobijados por López Obrador con acusaciones de abuso y acoso sexual, me parece que hay poco juicio, y no solo súbitos comentarios de impacto internacional, también súbitos nombramientos del mismo alcance.

Seguir leyendo

Siria, los daños colaterales y nuevas piernas, al mundo le deben doler