Amor u odio a estas tendencias

¡Nunca digas nunca! Pues me ha pasado que veo propuestas de moda que creo absurdas, y de pronto les doy una oportunidad y me acaban gustando. Tal es el caso de estas cinco antitendencias que voy a mencionar, para ver si tú las amas, o las odias.

Mocasines con calcetines: Debo confesar que aún no soy fan de esta opción, aunque me he topado con propuestas lindas, que me invitan a intentarlo. Tiene su chiste, porque generalmente vemos que el calcetín que usan es blanco y el mocasín negro, haciendo mucho contraste, pero siento que se ven mejor enseñando un poco más de piel, ya sea con falda o shorts.

Bucket hat: Ese sombrero escurrido muy noventero y divertido, ahora no sólo se lleva a la playa, sino que hay versiones incluso invernales con peluche y toda la cosa. Muchos creen que es cursi y cargado, mientras otros ya los tienen en todos colores, estampados y texturas.

Botas militares: Este calzado causa amor/odio, pues es supertosco, masculino y con diseño muy básico. Aunque no lo crean, se ven espectaculares con prendas más girly en contraste, por ejemplo, un vestido coqueto y femenino, y que lo que resalte sean tus botas, logrando ese equilibrio necesario y acertado. También las veremos mucho en juego con los pantalones tipo cargo que regresaron para este 2022.

Vestidos y pantalones de red: El primer “pero” que les pongo es que no son nada cómodos, se te marcan en la piel, y pues sí es una propuesta arriesgada y atrevida que no todos nos animamos a usar. Me gusta la opción que va encima de otro vestido, o algún conjunto de top y biker shorts, pero tampoco son prendas que muero por llevar a todos lados. Aunque debo de confesar que se ven sexy y se está usando mucho, sobretodo para outfits nocturnos.

Plataformas gigantes: Creo que la pandemia nos obligó a optar por calzado cómodo y a muchos a quedarnos en casa, por lo que la nueva idea de un tacón exagerado no pasa por nuestra cabeza. Siempre se han usado y vuelven a estar de moda, ahora formas como Versace y YSL tienen los zapatos más atractivos del momento con una plataforma que te hará ganar muchísimos centímetros y verte superestilizada. Se ven lindos con media y faldas, sobre todo que ahora los vemos con punta redonda al estilo colegiala. Un detalle de este calzado es el peso, muchas veces no son tan ligeros como quisiéramos, y eso hace que no sean prácticos, aunque estén muy a la moda.

Bueno, como pueden darse cuenta, la moda siempre varía, y muchas veces sorprende para bien o para mal. En gustos se rompen géneros, y la idea es usar tu creatividad al máximo y disfrutar de las propuestas de cada temporada. Así que siéntete libre de probar cualquiera de estas antitendencias y ponerles tu toque personal.

POR CHANTAL TORRES

COLABORADORA

@CHANTALTORRES

MAAZ