Alejandra Del Moral y el PRI se fortalecen

Con la presentación de la Estructura Operativa del Comité de la Defensa por el Estado de México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dio un golpe de autoridad, al tiempo que envío una señal de liderazgo al demostrar la unidad que existe en torno a Alejandra Del Moral Vela, virtual candidata de ese partido al gobierno del Estado de México. Los nombramientos de Alejandro Ozuna Rivero, como coordinador de Planeación Estratégica y de 11 personajes más con responsabilidades regionales, como Tanya Rellstab, Alma Quiles, Ricardo Enríquez y Aarón Urbina Bedolla.

Además de Eduardo Bernal, Gustavo Cárdenas, Raúl Domínguez Rex, Cruz Juvenal Roa, Héctor Jiménez y José Manzur Quiroga, como coordinador de Operación Política, hacen evidente que el PRI está más vivo que nunca y lejos del ocaso político que otros partidos han insinuado.

Se espera que en los próximos días se den a conocer más nombramientos, en tanto, los priistas recibieron la encomienda de promover en toda la entidad los principios y valores del PRI que han llevado al Edomex a mantener estabilidad económica y política. AÚN HAY MÁS.

ENTRE OTRAS COSAS: Oportunísima se vio la senadora de la República, Delfina Gómez, al aprovechar los informes que con motivo de su primer año de gobierno presentaron los alcaldes de Morena para placearse con miras al proceso electoral del próximo año.

En Ecatepec, donde además de la senadora de la República estuvo presente Mario Delgado, presidente nacional de Morena, Fernando Vilchis reconoció a Gómez Álvarez como una mujer cercana al Presidente de la República y destacó el trabajo legislativo que hace en el Senado en favor de los habitantes de ese municipio y de todo el Estado de México.

En tanto que en Tecámac, Mariela Gutiérrez ensalzó en su informe de gobierno la labor que realizó la senadora al frente de la Secretaría de Educación Pública y agradeció los más de 114 millones que recibió el municipio a través del programa La Escuela es Nuestra.

Nicolás Romero fue en el único lugar en el que no se le vio cómoda a Delfina Gómez, pues fue testigo del hartazgo de la gente que acudió obligada para llenarle la plaza al alcalde; el dispendio de recursos fue escandaloso; el alcalde Armando Navarrete trató de demostrar un liderazgo del que no goza, el hecho no pasó desapercibido por la extitular de la SEP, quien no es de las que se deja que le vendan espejitos. AL TIEMPO.

LA DE HOY: Por cierto, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eric Sevilla, se reunió hace unos días con su par de Nueva Alianza, Mario Alberto Cervantes Palomino, para iniciar conversaciones de cara a una posible alianza electoral en 2023. HASTA LA PRÓXIMA.

POR PABLO CRUZ ALFARO

