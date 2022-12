4 años de AMLO como presidente y sigue dueño de la agenda

Al llegar a sus 4 años al frente de la presidencia de la república, Andrés Manuel López Obrador sigue siendo el personaje que impone los temas en la agenda nacional, pese a las críticas que recibe, como lo que debe debatirse por ser lo más relevante del momento.

Al llegar al penúltimo año de su mandato, el tabasqueño mantiene una aceptación (popularidad) del 54% entre los mexicanos. Nada que ver con los desastrosos 25% de ese cuarto año de Enrique Peña Nieto e imposible de comparar con los de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo o Vicente Fox, ex mandatarios que fueron evaluados cuando la presidencia de la república manipulaba grotescamente los resultados de las encuestas de aceptación presidencial.

López Obrador llega a su último tercio como primer mandatario privilegiando en su agenda los temas electorales y de la necesaria integración latinoamericana. Por lo pronto el presidente López Obrador anuncia sendos viajes a Perú y Colombia. E igualmente está pendiente del desarrollo de los procesos electorales en Coahuila y el Estado de México, del comportamiento de la propuesta de Reforma Electoral en el congreso, así como del cuidado de evitar una división en MORENA a raíz de la desatada contienda que libran sus corcholatas Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

Para considerar que López Obrador llega fuerte a su cuarto año de gobierno, es necesario puntualizar que una cosa es medir la aceptación del presidente y otra muy distinta la evaluación de algunos de sus colaboradores que, algunos de plano, no han cumplido satisfactoriamente con los encargos que tienen implícitamente instruidos por el primer mandatario.López Obrador inicia su quinto año al frente del poder presidencial con un gran respaldo popular. De eso no hay duda.

MONREAL SE QUEDA EN MORENA

Los duros de MORENA que desean ver fuera del movimiento a Ricardo Monreal por considerarlo un elemento demasiado independiente de los designios de una dirigencia totalmente adocenada al poder presidencial, echaron las campañas al vuelo imaginando que Monreal estaría abandonando a MORENA y al presidente López Obrador, cuando desde España se esparció la noticia de que el político zacatecano, acompañado del panista Santiago Creel, realizarían un recorrido nacional en busca de la “reconciliación”.

Para desencanto de los duros antimonrealistas, que son la verdad apenas un puño de legisladores, el líder de la fracción de morena en el senado aclaró, categóricamente, que de ninguna manera realizará ese presunto recorrido nacional de reconciliación al lado de Santiago Creel. La permanencia de Ricardo Monreal en MORENA la fundamente el propio líder senatorial en la circunstancia de que él, incluso a diferencia de los actuales dirigentes, es fundador del movimiento siempre al lado de AMLO y que

tiene una gran solidaridad con los postulados que actualmente enarbola el primer mandatario. Monreal ha sido claridoso sobre el tema de su permanencia en MORENA y en el liderazgo senatorial, que es donde ha servido eficientemente al presidente López Obrador, y ha dicho:

“Mi futuro político no lo van a decidir quienes mantienen una campaña de linchamiento en contra mía. Me mantengo estoico. No tomaré una decisión precipitada, ni por capricho. Hacerlo no me haría un hombre de Estado, con un enfoque republicano e institucional.

El político zacatecano manifestó que no es con la dirigencia ni con la nomenclatura de Morena con quienes se puede hacer una alianza para lograr que sean más democráticos los procesos internos del partido, sino que es, como lo propone AMO, con la base social.

Aseguró que poe eso está luchando. Y apuntó estar muy consciente de su lugar y de su papel. Conclutó su declaración diciendo que estará en la boleta, que lucharé por contender y suceder al presidente de la República a la buena, que se siente con más capacidad y con más talento para ofrecer un país de reconciliación y que ha dicho que es más fácil consensar y reconciliar, que

confrontar y sembrar odio y rencor.”

URGE UNA LIMPIA EN LA FEMEXFUT

Después del ominoso fracaso de la selección nacional y de su insufrible y veleidoso técnico, el Tata Martino en el mundial de Qatar, el clamor nacional es que se realice una limpia a fondo entre los directivos de la Federación Mexicana de Futbol. La frustración que produjo en millones de mexicanos la eliminación de la selección nacional en la primera ronda del torneo mundialista, obliga a las autoridades, no solo deportivas, sino también a las responsables del control de los estados de ánimo nacionales como es, por citar el ejemplo más importante, la secretaría de gobernación a cargo de Adán Augusto López Hernández.

La eliminación del seleccionado nacional fue precedido por una serie de desaciertos que le fueron señalados tanto a los directivos como al incopetentente Tata Martino. No se puede seguir jugando, en busca solamente de ganancias, con la ilusión de una fanaticada que verdaderamente añora con tener una representación competitiva y digna.

En próximos escenarios nacionales presentaremos un análisis documentado de qué fue lo que ocurrió en Qatar con la desgracia de la Selección Nacional de Futbol.

