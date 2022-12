Lo mejor de mi 2022

Me toca compartir mis momentos especiales de este 2022, tanto a nivel personal como profesional, y sin duda, uno de los mejores años de mi vida.

En cuanto a viajes se refiere, fue muy especial, conocí algunos países nuevos y también visité lugares que son mis favoritos. Mi primera visita a Dubái, donde hemos logrado avanzar, de manera monumental, en la acción boxística en esa región del mundo. También visité Albania para formar la comisión de boxeo de ese país y fui por primera vez a Australia, uno de mis sueños desde la juventud. Fui para presenciar la pelea entre Devin Haney y George Kambosos, y experimenté a un gran país con magnífica hospitalidad, deliciosa comida y formidable camaradería, la gente es amigable y les encanta divertirse, pero un ingrediente especial fue que estuve en la tierra de donde salió uno de mis grupos favoritos de rock: AC/DC.

Regresé a Japón después de varios años de no hacerlo y disfruté cómo nunca la hospitalidad de quien es como mi segundo padre, el señor Akihiko Honda, Akemi y Nobu. Pasé un día en Turquía, donde Ahmet Oner me acompañó y jugamos backgammon hasta que mi vuelo despegó de regreso a México.

Visité varias veces Las Vegas, Los Ángeles, Dallas y NY. Tuve la oportunidad de conocer muchas personas y de pasar grandes momentos con viejos conocidos. Mis dos viajes a Londres fueron maravillosos pues presencié cómo nuestro campeón de peso completo, Tyson Fury, logró llenos completos en Wembley (94 mil) y Tottenham (70 mil) en eventos espectaculares.

En cuanto a lo familiar tuvimos algunos temas complicados de salud en mi familia, pero, gracias a Dios, mis familiares salieron adelante como grandes campeones. Festejamos a mi adorada mamá, quien cumplió 83 años, y se encuentra en perfectas condiciones.

Mis hijos han destacado en sus estudios y en su vida personal, y mi esposa Christiane encontró su lugar en WBC Cares después de muchos años de arduo esfuerzo y trabajo, se encumbró como una gran líder y compañía mía en las jornadas de responsabilidad social.

El sábado pasamos una hermosa Navidad; mi mamá con mis hermanos, parejas y los nietos, una cena deliciosa, historias y chistes, y la magia de esta época se sintió como hace mucho tiempo no sucedía.

Una de mis grandes pasiones es la música. Mis hermanos fueron mis maestros, pues ponían discos de los grupos durante sus estudios en Boston: Pink Floyd y AC/DC han sido mis favoritos. Eso me llevó a tocar la batería sin nunca tomar una clase, siendo éste, el espacio donde logro sacar mis emociones, al tocar mis

canciones preferidas.

En este 2022 tuve algunos eventos y encuentros maravillosos. Por primera vez asistí a un concierto de Carlos Santana; fue en el House of Blues, de Las Vegas, ya que mi amigo, el percusionista del grupo, Karl Perazzo nos invitó. José Manuel de la Cruz pensó en mí, y nos invitó al concierto de Journey y me presentó al cantante Arnel, en la CDMX. Llevé a mi hija a Las Vegas como premio por su graduación de prepa para asistir al concierto de Bad Bunny, y gracias a mi amigo César Guzmán, quien me presentó a Ángel Mejía, quien le dio una experiencia inolvidable a mi hija.

En la pelea del campeón WBC, Naoya Inoue, en peso gallo, en Japón, el famoso guitarrista Hotei tocó en el ring durante la entrada del ídolo nipón. Otro amigo, Dietmar Pozwa, años atrás, me presentó a los Scorpions, en su visita a CDMX, y aunque no fui al concierto por irme a Londres, sí tuve la oportunidad de reafirmar nuestra amistad.

Pero lo que, sin duda alguna, fue lo mejor de mi año fue estar sentado con mi ídolo Roger Waters en una plática inolvidable en compañía de mi esposa. Una vez más, amigos entrañables, lograron este mágico encuentro con Waters. Shelly Finkel, Mark Fenwick, Todd Fox, Rick De Lacroix, Simon Slater, Chris Kansy, el doctor Saadiq El-Amin y Joshua Holland, para todos ellos mi gratitud eterna por procurar que algún día se lograra mi sueño.

En el CMB tuve grandes momentos y satisfacciones, muchos de ellos los mencioné el lunes pasado. En resumen, nuestra convención anual en Acapulco fue inmejorable, al demostrar la unidad, liderazgo y un plan agresivo para este 2023.

WBC sancionó peleas en todo el mundo, los llenos para ver a Fury, las trilogías Canelo vs. GGG, y Gallo Estrada vs.

Chocolatito, la consagración de Devin Haney, las entradas en el Madison Square Garden y O2 Arena, con peleas de boxeo femenil, en fin, un gran año.

¿Sabías que...?

Siempre fui un buen atleta, mi pasión, el beisbol, desde niño fui buen catcher, pitcher y jonronero. En soccer fui un gran portero, inspirado en mi ídolo Miguel Marín, y mi papá nunca me dejó jugar futbol americano. Tuve la gran fortuna de representar a México en el Mundial de beisbol infantil, en Panamá, donde mi compañero de cuarto fue mi querido amigo Félix Aguirre, director general del Estadio Azteca.

Anécdota de hoy

Mi papá no aceptaba que tocara la batería cuando él estaba en casa, y no dejaba que pusiera la música en alto volumen, obviamente su gusto musical era la clásica, tríos y boleros; además de Roberto Cantoral, Lola Beltrán, Lucha Villa, Perry Como y Frank Sinatra… Un día llegaba don José de trabajar, y yo tenía a Pink Floyd a todo volumen con una canción del álbum The Wall, la cual tiene una intro psicodélica, con sonidos muy raros (Empty Spaces), y al entrar mi papá, le grita a mi mamá: “¡Martha, Martha! ¡Algo le pasa a la lavadora de ropa, ven a revisar rápido!”.

