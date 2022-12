La censura de abrazos y balazos

Hoy México vive momentos complicados en materia de seguridad, salud pública, economía y uno que tal vez no somos conscientes, pero que sucede a diario es la violencia contra los periodistas.

Sin duda existen 2 tipos de violencias, pero ambas tienen el mismo objetivo, censurar, callar e influir en la opinión y el trabajo de los medios de comunicación, una de las formas son los ataques violentos que sufren los periodistas, como el caso de hace unos días con Ciro Gómez Leyva, quien por suerte está con vida y firme con su actividad pues a pesar de todo ha seguido transmitiendo desde unas horas después del atentado.

Mucho se ha especulado sobre el hecho, pero será tarea de la Fiscalía de la Ciudad de México hacer la investigación y llevar ante la justicia a los responsables, esperando que no quede en los discursos de siempre, "condenamos enérgicamente lo sucedido, vamos a dar con los responsables y llegaremos hasta las últimas consecuencias".

El otro tipo de violencia también lo sufrió esta misma semana Ciro Gómez Leyva o periodista como Sergio Sarmiento, Joaquín López Dóriga y Carlos Loret de Mola y tal vez esa violencia también es igual de preocupante, pues viene desde las mañaneras, en donde son acusados de ser voceros de intereses o grupos de poder, lo cual no se espera de un jefe de estado.

Hoy la censura no llega en sobres amarillos, llega con ataques desde las mañaneras y llega vía redes sociales, que son un reflejo de la situación del país, un México dividido, polarizado y de ataques, hoy no es posible que en México por ser crítico, cuestionar y decir lo que pasa a diario, se corre el riesgo de ser atacado, a recibir comentarios ofensivos o amenazas vía redes sociales por personas de carne y hueso que no se sabe si son funcionarios de algún gobierno, ciudadanos comunes y corrientes o bots, pero para el periodista la preocupación es la misma.

Cualquiera de las 2 censuras es preocupante porque vivimos en una democracia, una democracia que debería garantizar seguridad para ejercer el periodismo, una democracia que no debería polarizar y atacar a los medios de comunicación desde una conferencia de prensa, una democracia que debería estar preocupada por la situación del país en materia económica, de inseguridad o de salud, pero hoy vivimos en un país que la democracia se pone en riesgo al atacar instituciones como el INE y a periodistas y medios de comunicación que cuestionan, informan y también critican, porque una democracia o un gobierno que se dice democrático debe estar abierto a la crítica o a los cuestionamientos, lamentablemente hoy en México a esas voces se busca censurarlas de cualquiera de las 2 maneras, no por nada hay aproximadamente un periodista asesinado por mes en lo que va del año y más de 35 en lo que va del sexenio actual, esperemos que ambas formas de censura se erradiquen del país, pero el escenario no parece favorable.

POR JOSÉ ALFREDO CEJA RODRÍGUEZ.

ACADÉMICO UNIVERSIDAD PANAMERICANA.

@ALFREDOCEJAR

MBL