Hermetismo

El aficionado en La Comarca Lagunera lleva varios torneos con el ánimo trastocado, a pesar de los resultados interesantes que presume su equipo. En los últimos dos años, una final, y en el anterior, la mejor defensa en fase regular junto con el América. Ello ejemplifica el buen trabajo que ha hecho su dirigencia con la combinación que ya muchos conocemos, poner por lo menos al 33 por ciento de su cantera a jugar, y una selección minuciosa para sus extranjeros.

Noticia importante para un futbol mexicano en situación lacrimógena, y que amenaza, a este ritmo, tener una selección endeble para su propio Mundial dentro de tres años y medio.

Ha arrancado oficialmente la pretemporada, mientras el Mundial ya agoniza. La directiva santista, sin duda, muestra tener cosas plausibles, pero tienen áreas de oportunidad que deben de mejorar, ya si no es que quieren que la fidelidad de su afición esté condicionada. La multipropiedad es un mal cancerígeno, y en Torreón, la fanaticada está molesta, porque piensan que se le ha dado más prioridad al Atlas de Guadalajara, se desprendieron de Julio Furch, indiscutible referencia para el bicampeonato de los de Colomos, o de Martín Nervo, que ha sido una pieza medular en la defensa de sus hermanos. Aunado a ello, por paradójico que parezca, se perciben mejores planeaciones de cara a los arranques del torneo por parte de los de Jalisco.

Hablemos de los refuerzos. Cuando llegó Juan Otero, no pudo hacer pretemporada, se bajó del avión directo a jugar. Difícil gestar una adaptación, sobre todo, futbolística sin esa parte importante del calendario para todos los equipos. En el torneo pasado así llegó Cecilio Domínguez, o el caso de Leo Suárez, que se presentó también arrancada las hostilidades. Hay que asomarse al trabajo de escaqueo, porque los refuerzos sí que llegan, pero tardan demasiado.

Una cosa es cuidar el perfil de tus jugadores extranjeros a contratar para que encaje con los valores que pretendes, y otra muy diferente, no poderlos tener en tiempo. Eso, sin duda, ha repercutido para que Santos dé pasos firmes para ostentar el protagonismo que debería y en las taquillas se ha resentido. De cara a este certamen se repitió la película. Han anunciado las bajas de prácticamente todos los laterales derechos nominales que tenían: David Andrade, Jonathan Díaz, Franco Pizzichillo y Carlos Emilio Orrantia, un líder del vestuario, además de Leo Suárez, por el que no hicieron un esfuerzo económico, pero bien valdría la pena, dado que fue quizá el más importante de la ofensiva. Ni hablemos de Fernando Gorriarán, otro pilar no sólo en los futbolístico sino institucional.

El cuadro defensivamente ha sido un desastre y el detalle no es tener bajas, sino que no se anuncian altas significativas ni tampoco hay comunicación por parte de la institución sobre cuál será el plan a seguir. La parcialidad está inquieta y con razón. O se suplen los huecos que dejaron antes del comienzo o puede ser un semestre sumamente sombrío para ellos.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

MAAZ