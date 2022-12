En Coahuila, el carbón con candidatura se paga

Armando Guadiana, senador ensombrerado y quien tiene concesionadas un sinnúmero minas de carbón para abastecer la vasta demanda del Estado, es ya el candidato que representará a la 4T en las elecciones para gobernador de Coahuila a celebrarse el próximo año. Nadie conoce cómo se realizaron las encuestas que le otorgaron la ventaja, pero Mario Delgado, dirigente de Regeneración Nacional, anunció que Guadiana es el bueno.

Quizá los encuestados fueron Manuel Bartlett y Andrés Manuel, y de manera unánime lo eligieron. Con eso de que Guadiana le vende a la CFE toneladas de carbón para producir energía cara, contaminada y contaminante, la duda queda. ¿Cuánto de ese carbón lo compra la Comisión sin licitar? La pregunta es válida pues ahora, gracias al diario Reforma, sabemos que la paraestatal adjudicó la compra de un millón de toneladas de carbón a la empresa Sierra Minería y Transporte. ¿Cuántas más habrán como esa?

Pero volvamos a Morena. En la medida que metodología, bases de datos, procesos y detalle de resultados del levantamiento del instituto político no sean públicos, es imposible comparar esos ejercicios muestrales que llevaron a declarar vencedor a Guadiana con otros que han sido publicados en medios. Adicionalmente da pie a alimentar las dudas que algunos actores dentro del propio partido tienen hacia ellas.

Y, bueno, llevó a que el subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Mejía, quien también buscaba la candidatura a la gubernatura de Coahuila por Morena, haya desconocido los resultados ofrecidos por Delgado. La unidad de Morena y el futuro del proceso de transformación cuatroteísta está oficialmente en riesgo. Coahuila y Mejía han sentado la pauta.

Y es que el funcionario federal no es el único que se queja. John Ackerman, persona non-grata para Morena de un tiempo para acá, señaló: “la atropellada selección del candidato de Morena en Coahuila demuestra una vez más la ineptitud de Mario Delgado y la farsa de las encuestas como supuesto mecanismo democrático y transparente”. También son cada vez más frecuentes las voces de un par de corcholatas presidenciales que, sin usar las palabras del académico de la UNAM, le ponen peros a los métodos de selección de candidatos del obradorismo.

Se habla, entonces, de que fueron presiones internas y no tanto la definición de ejercicios demoscópicos las que llevaron finalmente a decantarse por el legislador coahuilense. Sin duda llaman la atención las deferencias hacia él. Desde que López Obrador no se quejara de que hubiera ido a disfrutar del mundial mientras dejaba botado su trabajo legislativo, hasta que tampoco lo hiciera cuando subió fotos cual consolidado fifí en Qatar. Y se barrió el compromiso de 90% de honestidad cuando el SAT perdonó 2.6 mdp en adeudos fiscales a empresas de Guadiana ¡siendo él ya senador!

El hecho es que Morena ahora tiene a un candidato con muchos negativos, que aparecía en último lugar en algunas de las encuestas más serias dadas a conocer o, como diría el presidente López Obrador: “hay veces que no nos gusta el que gana por alguna razón, porque no lo vemos joven o firme o francamente en favor de la Transformación, pero no es nuestro punto de vista lo que decide o determina; es cómo lo ve la gente”.

¿La decisión de Morena de poner a Guadiana como su candidato es una rúbrica de que “mafia mató carita”? Lo que no quitaría la opacidad detrás de las encuestas de Morena, la posible predilección de AMLO por uno u otro candidato, así como la determinación final de indicarle a su subalterno, Ricardo Mejía, “se esté quieto” o se despida de su contribución al Movimiento. ¿Quién presentará ahora el informe semanal Cero Impunidad en las mañaneras?

¿Las buenas noticias? (1) Ricardo Mejía ahora sí se dedicará a sus labores o dejará la subsecretaría —se corren apuestas—. (2) Existe la oportunidad para la oposición en Coahuila, esto es, para que el PRI retenga la gubernatura. ¿La sabrá tomar? ¿Y cuánto vale el enojo de Mejía?

¿La mala?: así, tipo sus encuestas internas, es cómo Morena y la Secretaría de Gobernación quieren conducir al INE.

¿La peor?: el carbón seguirá siendo quemado por la CFE para producir electricidad de forma arcaica, contaminante y muy cara. No en balde, Guadiana —el gran vendedor de carbón— apareció en los Pandora Papers con más de 500 millones de pesos escondidos en paraísos fiscales.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

MBL