El golpe de la 4T a la democracia

Desde el día uno que entró al poder el régimen morenista, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, se han dedicado sistemáticamente a destruir las instituciones que deben garantizar la democracia y el desarrollo de México.

Ahora, con una reforma absurda, el Presidente quiere eliminar al Instituto Nacional Electoral (INE). Ansía borrar del mapa todo aquello que represente un contrapeso al Poder Ejecutivo, pero que en realidad es muy necesario para el desarrollo del país y una democracia firme.

Bajo el pretexto del derroche, el duplicar funciones, corrupción y poca transparencia, este gobierno se ha dedicado a desmantelar instituciones con el absurdo argumento de una falsa austeridad, pero sin metodologías, estrategias, mucho menos estudios o análisis técnicos, muchas de ellas las desaparece o simplemente las integra como áreas o apéndices de otras instancias.

Como el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la Administración Nacional de Aduanas o el Seguro Popular, que a la fecha no son mejores, ni eficaces; todo lo contrario, muchas de ellas han empeorado los servicios que prestan a la ciudadanía, como el caso del sector Salud, donde carecen de medicinas.

Morena se ha especializado en destruir los contrapesos, porque los odia, no en trabajar a favor del pueblo, no en ver cómo puede ser el mejor gobierno de la historia, no en cómo brindar a los mexicanos mejores condiciones de salud, educación, empleo y seguridad, como lo prometió en tantos años de campaña.

El Presidente olvidó que en su permanente campaña él también defendió al INE, y ahora un día sí y otro también lo ataca, y está empeñado en que el país retroceda más de 20 años, quiere que uno de sus más fieles colaboradores se encargue de que, se le “caiga el sistema” y se dedique a rellenar las urnas.

Lo que propone el inquilino de Palacio Nacional, con su Reforma Electoral es cambiarle el nombre al INE, para renombrarlo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) y elegir a sus consejeros a través del voto popular, acción que ocasionaría que el órgano electoral estuviera a la orden del gobierno.

Y con ello se crearía una gran incertidumbre política, electoral y hasta social, ya que la autonomía de las instituciones y más las de contrapesos son necesarias para cualquier país, porque se tiene una autoridad que ofrece garantías de imparcialidad.

Defender al INE es defender la democracia, a los mexicanos, la oposición y los ciudadanos no permitiremos que con calumnias, engaños y exageraciones este gobierno tenga el control en los procesos electorales, defenderemos la libertad que tiene el pueblo de elegir, y tener elecciones libres y democráticas.

El derroche de presupuesto que tanto ocupa de pretexto para denostar, no es un gasto, es una inversión, porque no hay nada más caro en la vida de una nación que perder las libertades, el titular del Ejecutivo federal debe entender que sin democracia no hay país y defender al INE es defender a México.

POR JULEN REMENTERÍA

SENADOR DEL PAN

@JULENREMENTERIA

MBL