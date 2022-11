Son más de once

Los feminicidios se han convertido en un tema recurrente, pero no nuevo, en las conversaciones que versan sobre los derechos de las mujeres, las cifras oficiales (SESNSP) nos señalan que once mujeres al día son víctimas de feminicidio en nuestro país; pero realmente cabe la duda razonable si las cifras señalan datos medianamente reales.

Este fin de semana, como prácticamente todos, leímos noticias sobre feminicidios presuntamente realizados por los propios amigos de las víctimas, no creo que exista alguna razón válida para justificar el crimen de odio más grande en contra de una mujer pero creo que esta información nos da materia para reflexionar.

Las mujeres vivimos, con miedo pero vivimos; tenemos que construir una vida y todo lo que eso conlleva como trabajar, salir, tener amigos, socializar, comer, disfrutar y cada día se hace imposible pensar que existen espacios y personas seguras; por ejemplo, no tenemos medios de transporte seguros, prácticamente todos se han evidenciado como peligrosos para nosotras, tampoco tener una pareja nos garantiza que tendremos compañía y seguridad porque las cifras nos han dicho lo contrario; nuestras amistades no conllevan necesariamente espacios seguros; más allá de la preocupación que esto conlleva, debería llevar a ocuparnos de la realidad de las cifras y el problema.

Personalmente, conozco a demasiadas organizaciones feministas de apoyo a las mujeres y sus familias y me ha tocado platicar este tema con algunas activistas y coincidimos que las cifras están lejos de ser reales, es interesante estudiar que mientras el feminicidio se mantiene o sube levemente el porcentaje, el homicidio de mujeres va a la alza; destaquemos que no son conceptos similares en lo absoluto, un feminicidio conlleva medios comisivos distintos al homicidio pero las autoridades encargadas así como a las policías tienen la encomienda concreta de no registrar más feminicidios o definitivamente es la falta de capacidad para distinguir entre ambos delitos.

Considero que ningún gobierno permitiría que la cifra crezca por más que sepan que se está midiendo de manera incorrecta y re victimizante, saben que nosotras lo sabemos pero intentan maquillar y mantener la cifra lo menos escalable posible. Uno de los principios básicos de las políticas públicas es medir, “lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar,” bajo la premisa sería justificado pensar que no nos interesa cambiar la situación que es por demás compleja.

Las bases de nuestra sociedad necesita cambios desde las bases, tenemos áreas de oportunidad en prácticamente todos los sectores y áreas, creo que desde la sociedad civil hacemos mucho de ese trabajo, también creo en las nuevas generaciones que están cambiando el discurso y redirigiendo los caminos pero para que podamos continuar el camino del cambio, necesitamos nombrarlas, necesitamos que sus familias tengan acceso a la digna memoria, a la justicia, a un camino de sanación y con esto, a que las cifras revelen la realidad... ya sabemos que son más de once.

POR DIANA MURRIETA

PRESIDENTA Y FUNDADORA DE NOSOTRAS PARA ELLAS, A.C.

DIANA.MURRIETA@NOSOTRASPARAELLAS.ORG

@DIANAMURRIETAM

MBL