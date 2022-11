CURIOSIDAD como el impulsor de la CREATIVIDAD

Los dos son parte de una simbiosis perfecta. Estos dones, son parte del entramado que ha hecho evolucionar al ser humano, porque se refieren a la utilización de la abstracción, para crear cosas a partir de ideas. Debido a ello, pasamos de herramientas insipientes, hasta lo que ahora nos permite volar, flotar y pensar de muchas formas, entre ellas la virtual. Pero cultivar estos dos elementos, se ha hecho cada vez más complicado, ya que actualmente un estudio efectuado en 730.000 jóvenes noruegos entre 18 y 19 años ha demostrado que el CI ha disminuido de casi 7 puntos en la población, este estudio se realizó durante los años de 1970 a 2009.

Esta reducción de la capacidad intelectual no es exclusiva de los noruegos, ya que también se ha comprobado en otros países como Reino Unido, Holanda, Francia y Alemania. En los tests de inteligencia, se constata además que el declive es más significativo en los escolares entre los 14 y 18 años. Por ejemplo, tan solo un 5% de las nuevas generaciones resuelven los tests de matemáticas, en comparación a los escolares en los años 90 que resolvían un 25% de dichos tests. Ello representa una pérdida de habilidad matemática de 4-5 veces en menos de 30 años. Flynn effect and its reversal are both environmentally caused | PNAS.

En México, las cosas no son mejores, el programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), evalúa el desarrollo de las habilidades y conocimientos de los estudiantes de 15 años a través de tres pruebas principales: lectura, matemáticas y ciencias. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) aplica este examen estandarizado cada tres años. En esta evaluación, México está en penúltimo lugar en competencias de ciencias y matemáticas (sólo por arriba de Colombia); en lectura hubo retroceso, de los 422 puntos registrados en 2000, se pasó a 420 en 2018.

Cada año en nuestro país el esfuerzo de cada persona joven ha descendido por múltiples situaciones, como son: la pobreza generalizada, la cual afecta la alimentación de calidad, siendo una de las mayores prioridades para el desarrollo mental infantil y adolescente en la edad escolar, así como la inserción del trabajo infantil en la informalidad, abandono y desintegración familiar, y una menor cultura del esfuerzo, al emplear cada vez más el uso de los avances tecnológicos de forma lúdica y no formativa.

En dichas circunstancias México, con todas posibilidades absolutas, ha descendido en calidad de conocimientos y mejores perspectivas en la escala social, cultural y económica.

Insertar los conocimientos básicos, depende de alentar la curiosidad mediante un plan de estudios que se presente desde el hogar, y que se complemente con la escuela, sin embargo, en los núcleos familiares, cada día está más lejana la lectura, como un gusto y se asienta más como una obligación. Desde esta perspectiva y la utilización de medios digitales que sólo presentan programas que no dan pie, a un pensamiento constructivo, estamos decayendo en conocimientos.

La semilla del entendimiento, avance e ingenio tiene su origen en la curiosidad, que dará forma a la creatividad. Hoy preocupa el hecho de que no sólo la población pobre tiene limitaciones, también la clase media y alta, cada día dejan atrás intereses que en otros tiempos dieron paso a grandes genios, justamente que arribaban a los conocimientos en diversas materias a través de la filosofía, la literatura, la investigación del funcionamiento de las cosas, las matemáticas aplicadas, la observación del mundo natural.

Hoy necesitamos con urgencias a miles como Marie Curie, una de las mujeres científicas pioneras en el estudio de la radiación. Ben Carson, quien a pesar de estar en una familia disfuncional (pobre, madre depresiva, afroamericanos,…) pero que junto con la intuición de su madre inteligente, tomó decisiones que incentivarían a que leyera más libros, desbancando su afición por la tele. Este personaje es conocido por realizar operaciones de muy alto riesgo, como la separación de gemelos unidos por la cabeza. Otro caso interesante es el de Alfredo Quiñones Hinojosa, otro gran neurocirujano, de origen Tijuanense, experto en el tratamiento de tumores espinales intradurales, así como tumores del tronco encefálico y tumores cerebrales elocuentes, una más es el de Leslie Dewan, es muy posible que este nombre no nos suene a muchos, pero es importante tenerla en cuenta, ya que ha logrado desarrollar algo asombroso, tiene un doctorado en energía nuclear, y fue quien propuso usar la sal como energía para las centrales nucleares. De ese modo se contamina mucho menos.

Te hablo de grandes mentes. Pero ¿Cuál es el denominador común? La curiosidad, por ello la creación, opera en su forma de cambiar al mundo. Algunos de ellos y ellas, tuvieron un pasado en pobreza, pero otros, definitivamente no. Así que, está en nuestras manos que estos recursos, como la imaginación y curiosidad, jamás se limiten, o no retrocedan.

Por lo cual, será necesario que, desde nuestro micro mundo, incentivemos a nuestras personas jóvenes a leer y comprender, resolver operaciones matemáticas, tan apasionadamente que les sea un juego; y que logremos que las ciencias les interesen, lo suficiente, para que tengamos un semillero de gente útil, que deje cosas valiosas al mundo.

POR SARA MORGAN

CONSULTORA LABORAL Y DIRECTORA DE EQUITY JOB LAB

@MORGANSAREL

MBL