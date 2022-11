Los efectos del azúcar en el cuerpo

¡Hola a todos mis queridos lectores de El Heraldo de México! Como siempre es un gusto compartir este espacio donde siempre hay tanto por decir.

Otra cosa que trato siempre es balancear muy bien todo lo que contiene azúcar ya que esos excesos son muy dañinos para la salud.

¿Por qué es tan dañino consumir azúcar en exceso?

Si bien es cierto que el azúcar no es malo para el ser humano, su consumo en exceso sí lo es. El consumo elevado de azúcar y de alimentos que la contengan lleva a un aumento de concentración de glucosa e insulina en la sangre, lo que podría agotar rápidamente las reservas de insulina del páncreas y desencadenar en diabetes. No es que no debamos consumir azúcar en su totalidad, yo amo los postres y cosas con azúcar pero no por eso voy a consumirlos en exceso, recuerden que los excesos son malos.

Otras Consecuencias

Consumir demasiada azúcar tiene varios riesgos y consecuencias a largo y corto plazo. Algunos de los más importantes son el aumento de peso, caries dentales, problemas en la piel, riesgos de pre diabetes, enfermedades cardiacas y de hígado entre muchas otras. Si lo que queremos es estar y lucir saludables tenemos que cuidar lo que comemos. Así no solo luciremos increíbles si no que nos ahorraremos dinero en futuros problemas que el mal consumo conlleva.

¿Qué pasa si dejas de comer azúcar?

De acuerdo a los expertos, si dejamos de consumir azúcar veríamos varios cambios importantes en nuestra salud.

•Reducción de grasa abdominal: Al ser un alimento alto en calorías y sin vitaminas o minerales nos hace acumular grasa en el vientre y la cintura.

•Mantienes una piel más joven y sana: El azúcar causa daños en la elastina y colágeno de la piel, así que si dejas de consumirla retrasas el envejecimiento prematuro de la piel.

•Comemos menos: El consumo de azúcar suprime la hormona leptina que es la que regula la sensación de saciedad. Esta hormona ayuda a no seguir comiendo una vez satisfechos, cuando dejas de comer azúcar esa hormona vuelve a regular de manera normal evitando que comas de más y subas de peso.

Datos duros:

México produce 6 millones de toneladas de azúcar de caña al año de las cuales cuatro son para consumo nacional y el resto para exportar.

Hasta el 85% de la población rebasa el consumo de azúcar recomendado por la OMS

México ocupa el segundo lugar en el consumo de dulces en Latinoamérica superado por Brasil en el primer puesto.

México ocupa el quinto lugar en obesidad mundial.

Sé que hay muchísima información respecto al tema, pero estoy sólo compartiendo parte de lo que más me ha sorprendido. Seamos responsables de nuestros cuerpos y nuestra salud. Eduquemos a los más pequeños para que exista un balance en su alimentación y tengan el conocimiento.

