El doloroso diagnóstico…

Hemos sido testigos de cómo la Selección Argentina, con el batacazo del Mundial, dejó con vida a México para intentar pelear hasta el último partido su clasificación al perder frente a Arabia Saudita, a la siguiente ronda. Porque el discurso mediático girará entorno a lo bien que se jugó contra Polonia. Ya veo al gremio periodístico llenando las planas.

Pero vámonos por partes. El único país que colinda, vía terrestre, con Qatar le hizo el cotejo de su vida a la Argentina que, en términos prácticos, no le pudo hacer un gol con jugada en desarrollo. Este cayó por la vía penal y más allá de que inquietaron con algunos esbozos al portero, el técnico francés del reino árabe le dio cátedra a Lionel Scaloni que se viene estrenando en estos menesteres. Los asiáticos, por su endeble historia, parecían condenados al naufragio en un grupo complejo, pero quiero citarle, mediante estas líneas, que desde el arranque de este mundial mostraron que no eran un flan. Fue quizá el combinado que más amistosos tuvo de cara a la máxima justa balompédica, y ya demostraba que la defensa es casi implacable. Lejos quedó aquel país que se tragó una goleada de 8-0 frente a Alemania en 2002, y que era un cheque al portador. En los últimos nueve partidos, dejaron en cero a Estados Unidos, Australia y Ecuador, tres escuadras clasificadas al mundial. Se venía vaticinando que no sería fácil.

Nunca esperé una sorpresa de tales dimensiones como la que se dio frente a la albiceleste, a la que por cierto le cortaron una racha de 36 partidos sin perder, pero de que están bien trabajados, es un hecho ineludible respaldado con resultados.

Por otro lado, México vuelve a demostrar que le gusta tener la posesión en los pies, dominó a los polacos en su debut de principio a fin y más allá del penal en contra propiciado por Héctor Moreno que no sé qué hace de titular, sin duda, ha merecido ganar, pero francamente no se pueden esperar cosas diferentes con esos mismos elementos, sobre todo, los de ataque, que dieron pena en la eliminatoria previa, y que duraron un montón de cotejos sin meter un gol con

jugada en desarrollo.

La austera, casi nula producción del equipo nacional no es nueva y más allá del sabor agridulce que dejaron muchos pasajes luminosos durante los 90 primeros minutos, la conclusión es la misma. México tiene jerarquías que no permiten avanzar al representativo y difícilmente trascenderá en este Mundial, porque si bien los titulares sí son de lo mejor que tenemos, la banca es, sin duda, la peor de la historia reciente, al menos desde 1994.

Cuando mi revulsivo es Uriel Antuna, Luis Romo, Carlos Rodríguez, Rogelio Funes Mori y un Raúl Jiménez desorbitado, la cosa sin duda viene malparida. En fin. De cualquier manera, siempre se le desea lo mejor a los nuestros. Veremos en qué termina esta copa, pero luce poco esperanzadora por la escasez de gol.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

MBL