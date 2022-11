El otro calentamiento importante

Ahora que acaba de concluir la COP 27 en Egipto y que volvimos a escuchar los discursos que nos dicen, ya no como advertencia sino como una realidad, que nos encaminamos a un “infierno climático” por no haber entendido a tiempo que teníamos que parar las emisiones tóxicas al ambiente, quizás muchos ya no puedan oír hablar del Calentamiento Global sin sentir angustia y nerviosismo por el futuro que les espera a las nuevas generaciones.

Yo misma, sin dejar de estar angustiada y preocupada por cómo estamos acabando el planeta, hoy quiero hablarles del calentamiento, pero no del climático, ese que ya parece inevitable y que si acaso lograremos paliar en sus efectos si los países, gobiernos y empresas realmente se comprometen a hacer algo para dejar de envenenar al ambiente. Me refiero a otro calentamiento que también es importante, pero este a un nivel personal e individual para quienes disfrutamos de la pasión por correr.

Nunca como ahora, y eso gracias a los años y a la propia experiencia, he estado tan convencida de la importancia de calentar y estirar, y es que a los corredores nos cuesta mucho entender y aceptar los beneficios que estas dos acciones nos traen. Simplemente, no lo vemos, aunque lo leamos, nos lo repita 100 veces el entrenador, algún compañero o el fisioterapeuta, no lo hacemos o si lo hacemos lo hacemos a la carrera.

Aun cuando por falta de calentamiento nos lesionamos, nos sigue costando mucho. Siempre tenemos prisa. Y luego pasa lo que tiene que pasar: falta de flexibilidad, contracturas, tendinitis, rompimiento de fibras y otros problemas musculares. Seguramente esas lesiones no se habrían producido si tuviéramos el hábito de tener una buena rutina de calentamiento y estiramiento.

Calentar, según la Real Academia Española significa: “Serie de ejercicios que hacen los deportistas antes de una competencia o de un entrenamiento para desentumecer los músculos y entrar en calor”. El calentamiento empieza desde la cabeza y termina hasta los pies con movimientos lentos que van aumentando en amplitud y velocidad a medida que el cuerpo lo va permitiendo.

Al calentamiento dinámico le puedes agregar ejercicios de técnica de carrera como las caperuzas, bailarinas, punta-talón, patadas, carrera lateral, talones al glúteo, etc, que te ayudan a trabajar la simetría del cuerpo para mejorar la pisada. Si el entrenamiento consiste en correr suave durante 30 minutos, no es tan necesario calentar, con trotar unos cuantos minutos es suficiente. Pero si el entrenamiento es más exigente, sí o sí hay que calentar.

Así que cuando piensen en calentamiento, definitivamente convénzase de que hay que hacer algo por salvar al planeta y a nosotros mismos y que cada acción individual por pequeña que parezca sí sirve y ayuda para el objetivo final que es la supervivencia como especie; pero cuando piensen en el otro calentamiento, el de los músculos y el cuerpo antes de empezar a correr, no lo subestimen ni lo omitan por prisa o flojera porque gracias a eso mejoraremos nuestra capacidad para correr.

POR ROSSANA AYALA

AYALA.ROSS@GMAIL.COM

@AYALAROSS1

MAAZ