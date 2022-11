Tu cuerpo no te define

Una situación que no me sorprende, e incluso, me da ciertos tintes de entusiasmo, ya que este certamen, desde mi punto de vista, ha cosificado a la mujer desde hace muchos años atrás. Situación que gracias a varios esfuerzos públicos y privados tratamos de modificar para cambiar la perspectiva que se tiene sobre el valor de una mujer.

Como ya lo decía, el certamen fue vendido y recientemente, se confirmó que su nueva dueña es la empresaria transgénero tailandesa Anne Jakrajutatip, directora general de JKN Global Group Public Company Limited, una productora de programas de televisión en su país. Anne es considerada según Forbes, como una de las mujeres más ricas del mundo y también ha mostrado su lado más filantrópico.

Me parece importante recordar que este concurso le perteneció por 19 años al expresidente de EU Donald Trump, pero en 2015, pasó a manos de IMG Worldwide LLC. Direcciones que nunca se preocuparon por hacer un cambio sustancial en el certamen y que como lo mencioné al principio lo único que perpetraron fue una falsa y errónea perspectiva sobre en dónde radica el valor y poder de las mujeres. Sin embargo, con esta nueva dirección, se ha anunciado a través de un comunicado, que están en “la búsqueda no sólo de continuar con el legado de brindar una plataforma a personas apasionadas de diversos orígenes, culturas y tradiciones, sino también hacer evolucionar la marca para las nuevas generaciones”.

Comunicado que hasta el momento parece superficial. Recientemente en el primer evento organizado por la nueva dirección, Miss Universo “Extravaganza,” al cual asistieron cinco ex ganadoras del certamen, entre ellas Harnaaz Sandhu, la actual Miss Universo 2021 de la India, quien ha sido y sigue siendo fuertemente criticada por un aumento en su peso y hasta ahora el certamen no ha dado algún tiempo de declaración en su defensa ante el body shaming que actualmente vive.

Escribo todo esto para llegar a ciertas reflexiones importantes. Ciertamente tengo que decir que nunca me ha llamado la atención este tipo de concurso, sin embargo, existen y no puedo dejar de expresar mi sentir porque creo que han marcado a muchas generaciones de mujeres las cuales pudieron verse afectadas a nivel autoestima al tener como referentes a mujeres cuyo único valor observable pareciera ser su físico.

Me encantaría ver en un futuro no muy lejano concursos de la misma popularidad en donde se expongan ideas, revoluciones, proyectos, casos de éxito; en donde se compita por ser la mejor versión de una misma y no por la atención y validación como objetos de deseo.

Ojalá que la controversia gordo-fóbica que está sucediendo alrededor de Harnaaz Sandhu ayude a dar los primeros pasos de evolución de este certamen. El impacto que se puede generar es inmenso, empezando por combatir los trastornos alimenticios. Las mujeres no pueden seguir definiendo sus límites por las medidas de cuerpo, por el color de su piel, su estatura, etcétera.

POR MICHELLE FERRARI

Michelle.ferrari@greatculturetoinnovate.net

IG: @michferrarib

MBL