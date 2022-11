La marcha por la democracia

Miles de voces se unieron el pasado domingo con un solo propósito: defender la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), ante la propuesta de reforma por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“A eso vine, a defender al INE”, “el INE no se toca, el INE no se toca” y “no somos uno, no somos diez, pinche gobierno cuéntanos bien”, fueron algunas de las consignas que se escucharon durante la manifestación.

Al final, la cifra de los asistentes fue una polémica, pues el secretario de Gobierno de la Ciudad México, Martí Batres, informó que se manifestaron entre 10 mil y 12 mil personas.

Horas después, el presidente López Obrador y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, le corrigieron la plana y comunicaron que habían asistido entre 60 y 65 mil personas. Los organizadores calcularon alrededor de 300 mil. Las redes sociales se incendiaron y comenzaron a cuestionar los erróneos conteos de la llamada 4T.

Preguntaron que si así como contaban las personas escrutarían los votos con su reforma. En realidad, más allá de la controversia de la asistencia, miles de personas se manifestaron de manera pacífica para expresar su desacuerdo con una iniciativa gubernamental, un movimiento que no se esperaban desde la Presidencia de la República. Esta expresión se replicó en más de 40 ciudades del país, como Torreón, Toluca, Morelos, Culiacán, Guadalajara, Puebla, Saltillo, Chihuahua, Aguascalientes, Xalapa, Hermosillo, Guanajuato, Querétaro y Cancún, entre otras. Todas con saldo blanco. Y sí, se esperaba una respuesta distinta del huésped de Palacio Nacional.

Un reconocimiento a quienes piensan distinto a él y salieron a expresarse, pero en realidad, en este gobierno si no estás con él, estás contra él. El Presidente intentó adjudicar la marcha a contados líderes políticos de oposición. Se carcajeó y la llamó un striptease del conservadurismo. “Los que se manifestaron lo hicieron en contra de la transformación de este país”, dijo el mandatario.

Estoy convencida de que miles de personas que salieron a la calle no pertenecen a un partido político, salieron por convicción, no puede desacreditar una expresión sólo porque no es en apoyo a su gobierno. No, señor Presidente, no trate de descalificar una manifestación legítima, vivimos en un país plural, donde caben las diferentes formas de pensar, debe respetar todas las visiones. Basta de dividir y promover el odio desde el púlpito presidencial. Que quede claro, usted gobierna para todos los mexicanos, no sólo para quienes simpatizan con usted. Todos queremos que al país le vayan bien.

POR XÓCHITL GÁLVEZ RUIZ

SENADORA DEL PAN

@XOCHITLGALVEZ

MBL