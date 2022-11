Justicia insegura

¡Ariadna Fernanda va directo a la fiscalía! Las mujeres estamos expuestas a que nuestra voz sea apagada, y nos llenamos de desánimo al momento de mostrar valentía enfrentando a nuestro violentador.

Denunciar un acto de violencia de género, violencia doméstica o cualquier tipo de violencia, se ha convertido en una tortura para las mujeres. La revictimización recrea cualquier acto de violencia y nos encamina nuevamente a revivir lo sucedido. 67 de cada 100 mujeres en México de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia. De este total de mujeres que han sufrido violencia por su pareja o expareja, sólo 17.8 por ciento de las casadas y 37.4 por ciento de las separadas denunciaron la agresión. Tenemos que unirnos a la denuncia y tomar nuestro lugar sin pensarlo.

La procuración de justicia en México en las fiscalías de los estados de la república y federal ha dejado mucho que desear. Las unidades de investigación de delitos en contra de las mujeres son áreas que se han creado bajo la presión de los movimientos a favor de nuestros derechos. Sin embargo, estas instancias, no están preparadas física ni materialmente, y los profesionales que atienden a las víctimas no han sido capacitados con perspectiva de género, generando falta de empatía y desinterés en la investigación de los hechos.

Hoy en día 30 entidades federativas cuentan con leyes para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar; 29 estados tipifican esta problemática como delito autónomo en sus códigos penales, sin embargo, en la práctica no es así. La ineficiencia se transforma en desánimo y frustración de quien se atreve a denunciar.

Ariadna Fernanda no alcanzó a vivir para alzar su voz como muchas más. Si hubiera sobrevivido se desgastaría, enfrentándose a la falta de sensibilidad de quien se supone debería protegerla. Un perito de la fiscalía de Morelos dictaminó, mediante una autopsia, que Ariadna se encontraba en estado de ebriedad, mientras que la fiscalía de la Cdmx dictaminó otra cosa diferente, hubo violencia física y los golpes fueron la causa de su muerte.

No se puede decir que se investiga y juzga con perspectiva de género, no hay coordinación, ni profesionalismo, y esto no ayuda a poder atacar este mal que tanto nos está dañando como sociedad porque siguen queriendo ocultar la realidad. ¡Si Ariadna denuncia, no le darán seguimiento! Tenemos que unirnos a la denuncia, alzar la voz, y unirnos como mujeres, porque juntas somos más fuertes.

POR BRENDA BORUNDA ESPINOZA

@BRENDABORUNDA

LICENCIADA EN DERECHO Y MÁSTER EN ESTUDIO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO POR LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA / EXDIPUTADA FEDERAL DE LA LXVIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN

