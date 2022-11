PEF 2023, instrumento para el desarrollo de México

La Cámara de Diputados ha aprobado en lo general el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023. Se trata del quinto presupuesto que aprueban las legislaturas integradas por mayoría de la 4T y en su discusión ha quedado exhibido que la oposición agorera del desastre está cada vez más desesperada. Ellas y ellos, que vaticinaban el cataclismo nacional, no saben qué más hacer para tratar de desacreditar a nuestro movimiento y para que la inmensa mayoría de la gente deje de respaldar a AMLO.

El combate a la corrupción que inició el 1° de diciembre de 2018 es algo que la oposición no puede digerir, mucho menos soportar. Llevan cinco discusiones de paquetes económicos tratando de decirle a la gente que la 4T está llevando al país a la ruina económica, pero, a pesar de sus mentiras, hemos superado la crisis económica derivada de la pandemia, estamos sorteando la inflación derivada de la de Estados Unidos y de los abusos de las cadenas comerciales en México, la gente más necesitada no ha dejado de recibir apoyos de programas sociales y el peso es una de las monedas más estables en el contexto de los conflictos internacionales y de los pronósticos negativos de una recesión mundial.

A pesar de sus vaticinios catastrofistas que sólo evidencian su nostalgia por los moches; a pesar de ellos y del daño que le hicieron al país, México está de pie.

La política de gasto del gobierno de AMLO es y seguirá siendo exitosa. Con la aprobación del presupuesto 2023 se sigue priorizando el desarrollo social con un aumento por encima del 9% respecto de este año. Serán 3.9 billones de pesos para desarrollo social, donde destacan la protección social con 1.7 billones de pesos; la educación con 911 mil millones y la salud con un crecimiento del 4% que equivale a 863 mil millones de pesos y cuyos fondos se destinarán a hospitales, médicos y medicinas.

Hemos establecido desde el inicio de esta administración un aumento de la inversión productiva, de proyectos de infraestructura que dinamizan el mercado interno, que crean fuentes de empleo, como son los 6 millones de nuevos empleos planeados como efecto de los proyectos estratégicos del sur-sureste mexicano que suman alrededor de 160 mil millones de pesos para el próximo año.

Los programas prioritarios como pensión para adultos mayores, pensión para personas discapacitadas; para niñas y niños; Jóvenes Construyendo el Futuro, Precios de Garantía, Sembrado Vida, Programas de Becas, Universidades para el bienestar, pesca, fertilizantes, la escuela es nuestra, pesca, fertilizantes, vivienda social y otros, suman más de 600 mil millones de pesos.

En cuatro años de gobierno de la 4T el presupuesto de egresos ha dejado de ser fuente de financiamiento de corrupción, para ser instrumento de desarrollo nacional que impulse el abatimiento de la desigualdad.

Seguiremos actuando con la responsabilidad de aprobar paquetes económicos para México, para la gente; no para empresarios, no para transnacionales, no para intereses particulares como los que el PAN y sus aliados defienden.

No permitiremos que vuelvan a hacer del presupuesto un rehén al servicio de sus cuates y sus cómplices.

POR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA

COLABORADOR

@BENJAMINROBLESM

PAL