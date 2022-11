Tlalnepantla, gobierno fallido

La casa encuestadora Masive Caller, en su última medición sobre los alcaldes de México, colocó al presidente municipal de Tlalnepantla, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, como uno de los peores alcaldes del país, al ubicarlo en el lugar 102 de 104 calificados.

Rodríguez Hurtado aparece con tan sólo un 17.3 por ciento de aprobación a su gestión, mientras que en robos, ejecuciones, homicidios y corrupción, Tlalnepantla puntea todas las encuestas.

Tan sólo el pasado martes fue baleado Agustín Ramírez, subdirector de Desarrollo Urbano municipal, al circular sobre la calle de Toltecas, en la colonia Tequexquináhuac, cuando iba en su vehículo

El gobierno fallido de Tony, como mejor se le conoce al alcalde, continua a la deriva. Las denuncias en contra de elementos de Seguridad y Tránsito municipal, por actos de extorsión van en aumento, lo mismo que las acusaciones de corrupción en los que estarían involucrados personajes cercanos del alcalde principalmente en el Organismo del Agua que dirige el panista Reneé Alfonso Rodríguez Yáñez… AÚN HAY MÁS.

ENTRE OTRAS COSAS: Alejandra Del Moral, coordinadora por la Defensa del Estado de México, estuvo este miércoles en Villa Guerrero donde en su discurso refirió que la base militante del Partido Revolucionario Institucional sabe sudar la camiseta y que es una militancia que la ha forjado y acompañado, además de que la ha enseñado a trabajar y construir.

No cabe duda, Del Moral Vela tiene claro el rumbo y la unidad, y sabe que no hay nada imposible. Recordó que en 2009 le dijeron que no iba a poder ganar una elección porque tenía 25 años y se convirtió en la presidenta municipal mujer más joven del país.

También en 2021 le dijeron que era imposible que el PRI se repusiera y ganaron por más de medio millón de votos a la coalición opositora, lo que le da la confianza de que el PRI volverá a ganar en 2023.

EL DATO: Para que no quede ninguna duda, el dirigente nacional del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, descartó totalmente que la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo sea una opción en 2023 para ese partido.

Ha quedado claro que Ana Lilia no será candidata de MC, lo que implica que, quizá sólo le quede buscar la opción de lanzarse como candidata independiente, lo que según los tiempos electorales deberá quedar definido antes del 25 de noviembre cuando se cierre el plazo legal para que los interesados presenten su carta de intención ante el IEEM... AL TIEMPO.

LA DE HOY: En el Museo de Antropología e Historia del Centro Cultural Mexiquense, el gobernador Alfredo Del Mazo Maza encabezó la Reunión Anual de Embajadores de la Unión Europea en México, a quienes les expuso las diversas estrategias que el gobierno estatal realiza para atender y evitar la violencia de género, además de resaltar los lazos culturales y económicos que unen a las naciones del viejo continente con la entidad mexiquense. HASTA LA PRÓXIMA.

