Con o sin reforma van a debilitar al INE

Pronósticos sobre lo que se avecina en el debate sobre la reforma electoral han lanzado expertos en la materia, sobre todo en lo referente al destino del Instituto Nacional Electoral (INE), actualmente encabezado por Lorenzo Córdova.

La firma Integralia, del ex presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, elaboró un reporte sobre las implicaciones de esa iniciativa para modificar la Constitución, presentada por el presidente Andrés López Obrador a finales de abril pasado, desencadenando la batalla madre entre la oposición y el actual régimen, pues de ser aprobada se perderá la legitimidad de la elección presidencial de 2024.

Entre los 12 puntos fundamentales de la reforma que incluye el documento, los primeros tres son los que están causando mayor polarización y, de hecho, son el motivo de la marcha convocada para este domingo por organizaciones civiles en defensa del INE:

Sustituir al INE por el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el cual centralizaría todas las elecciones del país, desapareciendo a los OPLEs; y la elección de consejeros y magistrados electorales por la vía del voto popular.

Crear el nuevo organismo electoral que quiere el Presidente, explica Integralia, implica que “éste perdería la atribución de conformar el padrón electoral (solo tendría la integración de la lista nominal de electores) y es probable que tampoco expediría la credencial para votar con fotografía”. Ello generaría “incertidumbre respecto a quién sería el responsable de conformarlo (el padrón) y el posible uso clientelar o político de la lista de electores”, rompiendo así con “uno de los pilares de la integridad del sistema electoral mexicano”.

Respecto a la elección de consejeros y magistrados por voto popular, Integralia prevé que se “politizaría su perfil”, pues en lugar de expertos, colocarían a “políticos profesionales, militantes y activistas”.

La consultora también advierte que el gobierno carece de los votos necesarios (2/3 de la Cámara de Diputados) para aprobar la reforma, por lo que es probable que sea rechazada y el INE permanezca. En ese escenario, la predicción es: “el oficialismo aprovecha el rechazo para justificar recortes presupuestales al INE en 2023 y 2024, mismos que complican la operación del Instituto” y “se redoblan los ataques reputacionales al INE y al TEPJF”. Ambos ya ocurren.

Además, cuatro consejeros concluyen su periodo en 2023, por lo que la Cámara de Diputados debería nombrar a sus relevos. Integralia plantea el escenario de que la Junta de Coordinación Política no llegue a un acuerdo, por lo que no se emite la convocatoria, no hay nombramientos y el INE operaría con sólo siete de 11 consejeros.

Otro escenario es que se emita la convocatoria “y algunos integrantes del Comité Técnico de Evaluación proponen como presidente a una persona con antecedentes ideológicos o de activismo político cercano al gobierno”. Una tercera posibilidad es que los legisladores no se pongan de acuerdo “y la Corte insacula a los cuatro nuevos consejeros de entre los finalistas”. De cualquier forma, el INE y su robusto y confiable sistema electoral salen debilitados.

Poco más de un mes le queda a la Cámara de Senadores para nombrar a los dos comisionados que desde marzo pasado le faltan al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El actual periodo de sesiones termina el 15 de diciembre, y el proceso sigue entrampado. El siguiente inicia en febrero de 2023, pero en marzo, Francisco Javier Acuña termina su periodo como comisionado, con lo que sólo quedarían cuatro. La ley establece que el Pleno funcione con al menos cinco integrantes, lo que ya prendió alertas de diversos sectores que ven en riesgo el principal logro de la sociedad en materia de transparencia.

EN EL VISOR: Se volverán a encontrar los dirigentes del PAN, PRI y PRD en la marcha del domingo en defensa del INE. El priista Alejandro Moreno confirmó que su partido se sumará a la movilización, a la que ya están confirmados el panista Marko Cortés y el perredista Jesús Zambrano, quienes le han retirado hasta el saludo. Movimiento Ciudadano, al mando de Dante Delgado, no ha dicho si va o no.

