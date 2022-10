Faltó visión

El hackeo que recibió en días pasados la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de Luis Cresencio Sandoval, se debió, primero, a que no existe conciencia en el país, en general, ni en el actual gobierno, sobre los riegos que implican los ataques cibernéticos a personas y en especial a las instituciones. No hay una inversión destinada a prevención y protección contra este tipo de ataques que se dan todos los días a gran número de personas, empresas e instituciones, a pesar de que en México existe la tecnología adecuada y los organismos especializados en atender este tipo de necesidades, aseguró el presidente de la Comisión de Tecnología de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), Luis Miguel Dena Escalera, no contamos, además, dijo, con una ley general de ciberseguridad que permita homologar en todas las entidades los acuerdos que necesitamos.

Lo que tenemos, señaló, es una Estrategia Nacional de Ciberseguridad que se rescató de gobiernos anteriores y se actualizó, pero aún carece del andamiaje jurídico necesario.

PREPARARSE PARA EL FUTURO

Las tendencias del comercio electrónico siguen ejerciendo una enorme presión sobre las operaciones de distribución y cumplimiento en el mundo, ya que los nuevos hábitos de los clientes buscan una innovación incesante y servicios sin errores.

Ante estos desafíos en la demanda, la multinacional tecnológica Honeywell reveló que para 2026, la automatización de almacenes se convertirá en un estándar mundial para cualquier compañía que quiera competir en este mercado. Implementar este tipo de tecnologías será una necesidad para las empresas que deseen seguir compitiendo a medida que se dispara la demanda de entregas. Se prevé que las ventas en línea en el sector minorista alcancen más de 6.3 mil millones de dólares en 2024, y después de que la pandemia afectara al mundo, impulsando la necesidad de compras en línea, la demanda de soluciones de automatización de almacenes nunca ha sido mayor, para lo cual se estima que en dos años se instalen al menos cuatro millones de robots de almacén comerciales en más de 50 mil almacenes a nivel global.

RENUNCIA

Sin abrazo de por medio, ayer durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier, renunció como titular de la Secretaría de Economía (SE), a través de una carta que previamente había entregado al mandatario. La decisión que tomó se da en uno de los momentos más tensos que vive la relación comercial entre el país, Estados Unidos y Canadá, motivado por las consultas comerciales invocadas por el presunto trato discriminatorio que México brinda a empresas del sector energético y de la ampliación del Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (Apacic), que busca detener el alza indiscriminada en los productos de la canasta básica.

