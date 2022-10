El hackeo, fenómeno ilegal que nos atañe a todos

*Nadie puede sentirse feliz del hackeo de “Guacamayas” a los sistemas de la Secretaría de la Defensa, aunque ello nos haya permitido y nos pueda seguir permitiendo conocer parte de lo oscuro y hasta reprobable de la institución castrense. Sin embargo, la vulnerabilidad de una institución que creíamos tan sólida, nos recuerda que en ese mismo riesgo están más dependencias gubernamentales de seguridad nacional como la Marina y la Fuerza Aérea, pero también empresas de cualquier tamaño y, sobre todo, nosotros los particulares. ¡Hay guacamayas en el alambre!

*Con la mano en la cintura, un juez federal de Estados Unidos desechó la demanda de México por 10 mil millones de dólares contra fabricantes de armas y cartuchos de ese país, al señalar que el congreso en Washington los protege. Resulta que la ley federal prohibe “inequívocamente” las demandas contra ese poderoso sector industrial estadounidense, “cuando la gente usa las armas para el propósito que se crearon”. En otras palabras, si no quieren muertitos, detengan el paso de armas.

*Seguramente buscarán incautar cuantos ejemplares puedan, pero el libro “El Rey del Cash”, El Saqueo Oculto del Presidente y su Equipo Cercano, de Elena Chávez, quien fue pareja por más de tres lustros de César Yañez, uno de los colaboradores más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, deja mal parado a más de uno de los personajes de la 4t por abusivos, corruptos y autoritarios pero, como la autora lo dice en la contraportada de su texto, evidencia cómo el poder ha sido la obsesión de AMLO y “como el odio y el resentimiento han sido el alimento que lo sostiene”. Por si alguien no lo había notado.

*@theworldindex acaba de publicar su lista de países más corruptos 2022: 1-Rusia, 2-Irán, 3-Colombia, 4-México, 5-Myanmar, 6-Brasil, 7-Arabia Saudita, 8-Zambia, 9-Bangladesh y 10-Bielorrusia. Que México esté en el cuarto lugar avergüenza, pero también demuestra que la corrupción es un fenómeno que no se acaba con los buenos deseos de un sólo hombre, aunque a diario repita que el tema se acabó como por arte de magia.

*La ola inflacionaria que azota las economías occidentales ha obligado a por lo menos 40 países, incluido México, a adoptar medidas como el aumento en las tasas de interés. En el caso de México, al igual que en treinta economías, el banco central ajustó su tasa 75 puntos base para quedar en 9.25% y en las otras 10 naciones el alza fue de 50 puntos base. En el caso de nuestro país, hay 12 millones de hombres y mujeres de clase media con al menos una tarjeta de crédito, para quienes la recomendación es hoy día pagar puntualmente sus plásticos, procurar convertirse en “totaleros” como se le conoce a quienes liquidan el total de sus cuentas sin permitir que les sean aplicados intereses y, en caso necesario comprar única y exclusivamente a tasa fija, jamás a tasa variable que podría resultarles en desagradables sorpresas. Finalmente, en nuestra economía existen 38 millones de consumidores que no cumplen con el mínimo de garantías para tener acceso a un crédito, a quienes se recomienda hoy más que nunca consumir estrictamente lo necesario, evitar deudas por cualquier vía formal o informal y tener presente que el fenómeno inflacionario, inédito en los últimos 20 años, persistirá al menos hasta el tercer trimestre del 2023.

*Un millón de vehículos de contrabando serán ingresados a México este 2022 gracias al permiso que el presidente Andrés Manuel López Obrador expidió para concluir el 20 de julio, de donde se prolongó al 20 de septiembre y de ahí hasta el 31 de diciembre próximo. A 2 mil 500 pesos por unidad, hasta septiembre van cerca de medio millón de unidades regularizadas en estados fronterizos como Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, pero el permiso se ha extendido a otras entidades como Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Michoacán, Puebla, Nayarit (faltaba más), Jalisco y Zacatecas. Cuando comenzó el proceso de regularización de autos chocolate los gobiernos panistas y priístas fueron duramente criticados, pero la tentación populista también sedujo a la 4t en su sed de votos. El problema es que la internación de unidades de contrabando compite deslealmente con la industria automotriz mexicana que genera exportaciones por más de 60 mil millones de dólares anuales, aporta el 3% del PIB en México, genera 140 mil empleos directos y beneficia a miles de pequeñas y medianas empresas proveedoras. No sólo eso, la legalización de los vehículos chocolate evade miles de millones en impuestos que los demás mexicanos si pagan y deprecia el valor de las unidades que circulan legalmente al saturar el mercado de los vehículos usados.

*Mariano González, diputado federal y esposo de Alejandra del Moral, secretaria de Desarrollo Social mexiquense y aspirante a la gubernatura, llevó a Anuar Azar, líder del PAN en el Edomex, a una reunión con Alejandro Moreno (Alito) a las oficinas del PRI nacional. Me comentan que Mariano se la está jugando con todo para convertirse en el primer esposo mexiquense y para ello, pidió a Alito interceder ante el presidente AMLO para que Alejandra del Moral no corra la misma suerte que Salgado Macedonio. ¿Será que ante la caída de Del Moral en las encuestas le pidió al desprestigiado Amlito que les financie otros 100 millones de pesos para doblar la apuesta y subir ahora 600 espectaculares de la funcionaria para resucitarla? Lo cierto es que es muy probable que Alito le dé el “si” a Mariano para que su esposa sea candidata a gobernadora, porqueo con ello garantiza que entregará a Delfina Gomez y al presidente López Obrador la joya de la corona del país: El Estado de México. Así las cosas, Alito podrá decir: “¡misión cumplida, jefe AMLO”

*Si consideramos que en presente sexenio han muerto alrededor de 5 mil personas en accidentes provocados por trailers de doble remolque, hoy más que nunca cobra sentido la demanda de que las grandes transnacionales del cemento, automotrices, panificadoras, cerveceras y refresqueras, sobre todo, tomen conciencia y en una actitud solidaria para con los mexicanos se decidan de una buena vez por todas a cambiarlo ese modo de transporte que además de inseguro y mortal, es sumamente agresivo con las carreteras y la infraestructura de rodaje del país. Aunque no existe un dato preciso del número de trailers de doble tándem circulando por México debido a su fácil articulación y desarticulación, lo cierto es que utilizar unidades de un solo remolque no llevaría a la quiebra a ninguna de las empresas que, eso sí, mediante un carísimo engranaje de cabildeo han logrado convencer a legisladores de posponer una y otra vez el tema. No olvidemos que no es una lucha contra la empresa y la industria de nuestro país, es una propuesta por la vida de los seres humanos que hoy estamos vivos.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

PAL