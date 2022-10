“Enciende el radio, hijo, ya va a empezar El Derecho de Nacer; ayer nos quedamos en suspenso”, dice la madre a su vástago. Del aparato de madera lentamente se escuchan tenues voces, alrededor del receptor se reúnen los integrantes de la familia, la magia de la radio se apodera de los oyentes, la imaginación empieza a volar…(Albertico Limonta) -No tengas pena y dilo de una vez, porque eso no me avergüenza…Que mi madre era una negra ¿no es eso?...

En aquellos ayeres fue común escuchar en las casas, oficinas, talleres, fabricas las radionovelas de Chucho el roto, Porfirio Cadena, Kalimán y muchas otras en las estaciones de radio la XEB, XEX, XEW, XEQ entre otras repetidoras en el interior del país, en un principio fueron llamados radioteatros.

Acerca de estos, Pablo Dueñas y Jesús Flores y Escalante, señalan en la revista Somos dedicada a la XEW, “Cuando los actores Aurora Walker y Julio Taboada iniciaron en 1931 la producción y dirección de radioteatros en la estación, retomaron una fórmula expuesta con anterioridad por la XETA y XEB”, los cuales tenían una vida corta, si acaso una semana.

Los investigadores antes citados, señalan que Alejandro Galindo y su hermano Marco Aurelio realizaron la primera radionovela trasmitida por la XEW en 1932: Los tres mosqueteros...esta serie inició una etapa gloriosa de la radio mexicana que se ubicó pronto en el gusto popular”

Por su parte las radionovelas, fueron de una larga duración de tiempo, entre ellas Chucho, el roto, bajo la voz de Manuel López Ochoa y Amparo Garrido, alrededor de dos años estuvo al aire, los 3100 capítulos que la integran, se conservan en La Fonoteca Nacional.

También hicieron historia El Derecho de Nacer, escrita por el cubano Félix B. Caignet, en México radiada en 1950 por XEX, acerca de este drama, Vicente Leñero, escribe en su Talacha Periodística, “los radioescuchas devoran los episodios. Las radios de cantinas, bares, cafés, se transforman en panales humanos a la hora de la transmisión”.

El Monje Loco, escrita por Luis de Llano Palmer en 1941 y trasmitida por XEQ, cautivó a los radioyentes bajo la voz Salvador Carrasco. Acerca de este drama, la escritora Elena Poniatowska, señala en el libro Un siglo de la radio en México de Rita Abreu, “A mí me enloquecía de miedo porque desque que empezaba el programa con unas carcajadas siniestras, ya sabíamos que íbamos a temblar de terror”

En el texto antes mencionado de Abreu, señala el lanzamiento de Ave sin nido, la apasionante vida de Anita de Montemar de Leonardo Blanco e interpretada por Emma Telmo en 1941, “Anita se casa con un afamado ingeniero y al darse cuenta que no puede ser madre, adopta una niña, sin saber que es hija de su marido con su ex amante”.

Artistas, locutores, de la talla de Arturo de Córdova, Rita Macedo, Tomás Perrin, Maga López, Lorena Velázquez, dieron voz a las radionovelas, Apague la Luz y Escuche, Carlos Lacroix, Doctora Corazón, Corona de lágrimas y Luis Manuel Pelayo en el papel de Kalimán, El que domina la mente lo domina todo; serenidad y paciencia…

POR RUBÉN MARTÍNEZ CISNEROS

COLABORADOR

MAAZ