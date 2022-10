Nuestro estado actual: La muerte

Me puse a investigar cuáles son los miedos más comunes de los seres humanos y dentro de los más concurridos son: la muerte y hablar en público, dos de mis temas favoritos.

Así que mi columna del día de hoy se la dedico a la muerte en conmemoración a una de las fiestas más importantes para nosotros los mexicanos: el Día de Muertos que está próximo a celebrarse, y pensando en ella, le dedico la siguiente reflexión.

Ese día se apagará el fuego de la vida y no habrá lumbre que vuelva a prender. ¿Cruel o simple realidad? Todo lo que empieza, acaba; todo lo que sube, baja; y todo lo que vive muere.

Cámaras de gas, enfermedades, armas de fuego o sencillamente sueños profundos son la opción hoy en día. Muchos ni siquiera logran empezar, otros son torturados por las guerras y las ambiciones y hay otros que mueren en una pesadilla injusta. Nadie escoge cómo acabar, escoge cómo vivir y muchas veces prepara el cómo morir.

No es posible que sigamos repitiendo irónicamente la frase de “nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido” y la pongamos como excusa para disculpar ese hubiera que no nos deja en paz, que no nos deja vivir.

Tú... Tú tienes vida, la vida de esas personas que tanto quieres, no te esperes a ver flores, cajas y gente de negro para arrepentirte de no haber compartido tu existencia, de no haber apoyado a tu persona querida; y mucho menos permitas que cuando estés por partir, te vayas sin haber logrado tus metas y sueños, antes de transcender.

Vivimos y morimos; dejamos atrás ese personaje vestido de negro con una capucha que cubre una cara que no existe. ¡Por favor! ¿Quién regresó y te aseguró que así era?

Muchos tienen miedo, sin embargo, lo que a mí me causa mucho ruido es dejar esta vida pasando por inadvertida e irme sin lograr superarme por simplemente dejar todo para el día siguiente, desde un simple pendiente, hasta un te quiero a la persona que suponemos tontamente que ya lo sabe.

La única y auténtica muerte no es aquella en la que ya no abres los ojos, la verdadera muerte es esa en la que no te encuentras a ti mismo, en donde sientes que ya nada vale la pena, en donde te encuentras en un estado de consciencia de anhelo, dejando la responsabilidad de tu vida, en el ámbito de los demás, porque esa muerte se llama soledad; la peor de las torturas y castigos.

No le temas al final de la vida y tampoco al comienzo de algo desconocido.

Por lo mismo, hoy me invito a mi misma y te invito a ti, a que te veas en el espejo, no en el que actúas para aumentar o disminuir tu edad, si no en el que te puedes observar a los ojos, profundizar en tu mirada para hacer un recuento de tu vida, la vida que supones que sueñas y como otro está soñando por ti.

Confío en que algún día todos nos riamos del pavor que le teníamos a nuestro estado actual: la muerte.

