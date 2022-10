El breve recorrido de Liz Truss

44 días. Récord de Liz Truss en el mandato más corto como primer ministro del Reino Unido.

Por lo mismo, hay sin duda mucho que aprender de una democracia antigua y al mismo tiempo vital y a la vanguardia. Recientemente han habido numerosas pifias y errores gubernamentales y, sin embargo, en sentido institucional y ciudadano, el bagaje democrático en esa nación es lo suficientemente sólido para aguantar dos renuncias de dos cabezas de gobierno en menos de dos meses.

Dada la forma de la democracia parlamentaria inglesa, no se tendrá una elección nacional general hasta dentro de dos años, pero se puede designar un nuevo líder (lo cual ocurrirá este próximo viernes 28) desde el propio parlamento. Será el quinto primer ministro en tan sólo seis años.

Insisto, mismo con esa ventolera y el desastre que ha sido en muchos sentidos implementar el Brexit, la democracia inglesa es sólida. De acuerdo con el Índice de la Democracia (IEU, Unidad de Inteligencia de la revista The Economist), a Reino Unido se le considera una de las 21 más robustas del planeta (lugar 18). México se encuentra en el lugar 86 y se considera un régimen híbrido.

Truss tomó decisiones equivocadas que llevaron a que su propio gabinete y partido dejaran de apoyarla. No obstante, vale la pena subrayarlo, pudo reconocer su incapacidad para gobernar al decir: “no puedo cumplir con el mandato para el que me eligieron”. No buscó culpar al pasado, ni a la oposición. Tampoco a la compleja situación interna ni a la incierta situación mundial. Aceptó que no estuvo al nivel de lo que su patria requería de ella. Y punto.

Naturalmente, la culpa no solo ha sido de la dama. En gran parte comenzó con el Brexit, impulsado por Boris Johnson, y los altos costos que está pagando (y seguirá pagando) Reino Unido por abandonar la Unión Europea. Pero lo cierto es que en nada ayudó que el primer canciller de Truss, Kwasi Kwarteng, en lugar de proponer un presupuesto que impulsara la economía inglesa, presentó uno “austero” que implicaba gastos, subvenciones y poca o nula inversión para el crecimiento. Nunca es tarde para que en México se tome nota.

El paquete de medidas económicas incluía recortes de impuestos masivos y un apoyo (subsidio) en el pago de facturas energéticas. Mas, al ser un esquema de gasto sin crecimiento ni ingresos, perfilaba un fuerte déficit en las cuentas públicas. Su plan económico tendía a destrozar la reputación inglesa de estabilidad financiera, y, lo principal, dejaría a cientos de miles de personas más pobres.

Cualquier gobierno, sea conservador, liberal o de izquierdas, sabe (o uno supondría) que lo primero que debe evitar es llevar a más personas a la pobreza. La tormenta perfecta se desató en Reino Unido y pareciera ser que supieron capearla a tiempo. Aun así, importantes costos de las decisiones de Truss se mantendrán y serán pagados por todos los ingleses.

Esta es la primera gran crisis que enfrenta el novel septuagenario monarca de Reino Unido. Creo que podemos imaginar lo que hubiera hecho Isabel II, pero para el rey Carlos constituye un reto único demostrar porqué la monarquía debe continuar (la alternativa es que zozobre como lo hizo Truss en la encomienda).

Algo más: en el Reino Unido, como ocurre en Estados Unidos y también en nuestro país, es claro que no hay candidatos atractivos. Al grado de que lo menos gris de Truss era que es mujer.

Ahora los que se perfilan para sucederla son los que perdieron ante ella en las pasadas elecciones de designación de primer ministro. ¿Qué dice de una clase política el que ahora se recurra a los que hace un par de meses habían perdido?

El breve recorrido de Liz Truss deja muchas enseñanzas. ¿Algún político mexicano querrá aprender de ellas?

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

MAAZ