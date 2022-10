Identifica tu tipo de piel y saca el mejor provecho

¡Bienvenidos a mi sección! Espero que todos ustedes estén pasando un gran mes de octubre.

Estamos en octubre rosa y como muchas saben es el mes de la sensibilización contra el cáncer de mama, así que no podemos dejar pasar el tiempo ni la oportunidad para una mastografía. Entre más temprano sea detectado mucho mejor. Cada año se diagnostican 1.38 millones de casos nuevos según datos de la OMS. Es muy importante, no olviden su chequeo.

Cambiando el tema, el día de hoy me interesó compartir una información que es primordial para el cuidado de la piel. Saber qué tipo de piel tenemos nos ayudará a poder darle un mejor cuidado y a elegir mejor los tratamientos o productos para que luzca al máximo.

El estado de la piel puede variar considerablemente durante nuestra vida, entre los factores externos e internos se encuentran clima, contaminación, factores hereditarios así como factores naturales que la piel produce.

Hay cuatro tipos de piel sana: normal, mixta, seca y grasa, para identificarla el test cutáneo puede ser una herramienta útil y en caso de dudas o consejos lo mejor es ir con un dermatólogo.

Piel normal

“Normal” es un término utilizado para referirse a una piel bien equilibrada. El término científico sería piel eudérmica. Este tipo de piel no es demasiado grasa ni demasiado seca. Aunque en la frente mentón y nariz puede ser algo grasa la humedad global se encuentra bien equilibrada. La piel normal tiene poros finos, buena circulación, suave y lisa.

Piel seca

Esta piel produce menos sebo que la piel normal y como consecuencia carece de lípidos que se necesitan para retener humedad y formar una protección frente a factores externos.

La sequedad está causada por falta de factores hidratantes naturales, lípidos epidérmicos como ceramidas y ácidos grasos necesarios para una función sana de la barrera cutánea.

Piel grasa

Es un tipo de piel con excesiva producción de sebo, este exceso es desencadenado por: genética, cambios hormonales, cosméticos, medicamentos, estrés. Este tipo de piel se caracteriza por poros agrandados y visibles, brillo, vasos sanguíneos pueden no ser visibles y acné.

Piel mixta

La piel mixta es como su nombre lo indica, consta de tipos de piel en la zona T(frente, mentón y nariz) se caracteriza por poros agrandados en esta zona, mejillas entre normales y secas. Las partes más grasas se deben a una hiperproducción de sebo y las más secas a una falta a una falta del mismo así como al correspondiente déficit de lípidos.

Un lugar en donde pueden hacerse los mejores tratamientos para cualquier tipo de piel es CBi Medical Spa, si ya lo han probado no duden en regresar porque continuamente hay novedades y precios especiales, si no han ido no esperen más y hagan una cita. Aprovecha las promociones y luce radiante.

Es un placer contar con el apoyo de todos ustedes mis lectores de El Heraldo de México. Los quiere su amiga, Aracely Arámbula.

