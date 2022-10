Fernando Hierro evidencia ignorancia

Fernando Hierro llegó y despertó de inmediato un rencor histórico, generalizado, pero realmente absurdo.

“No conoce el futbol mexicano”, “viene de fracasar en el Mundial pasado con España”, son algunas de las muchas frases que se pueden escuchar en todos los medios de comunicación, claro, sin profundizar en lo que ha hecho este hombre en su carrera como directivo.

Desde que la familia Vergara compró el equipo, en el año 2002, han pasado 20 directores deportivos por la institución: Carlos Moyano, Ivar Sisniega, Juan José Frangie, Pedro Sáez, Rafael Lebrija, Efraín Flores, Rafael Ortega, Johan Cruyff, Todd Beane, Marcelo Michel Leaño, Dennis te Kloese, Juan Herrero, Francisco Palencia, Rafael Puente Jr., Néstor de la Torre, Jaime Ordiales, Francisco Gabriel de Anda, José Luis Higuera, Mariano Varela y Ricardo Peláez.

De los citados anteriormente, 17 son mexicanos y solamente tres extranjeros. ¿Qué han conseguido en este lapso? Sólo dos títulos: Apertura 2006, con Juan José Frangie, y el Clausura 2017, con José Luis Higuera.

No ha pasado nada con los mexicanos en el poder deportivo de Chivas, así que intentar arreglar todo lo deshecho por Ricardo Peláez, debe ser por parte de una persona de capacidad, como lo ha demostrado Fernando Hierro, quien de todos los de la lista anterior, incluido Johan Cruyff, llega con las mejores credenciales.

Fue director deportivo dentro de la Real Federación Española de Futbol, cuando ganaron la Euro 2009 y la Copa del Mundo del 2010, así como el único director deportivo capaz de llevar al modesto Málaga a la fase de grupos de la Champions League.

Si fracasó en Rusia como entrenador, fue más por la avaricia de Julen Lopetegui de firmar con el Real Madrid, una semana antes de iniciar el torneo en Moscú. Llegó de relevo sin trabajar absolutamente nada con el equipo, aún así, los llevó a los octavos de final.

Eso sí, para dar resultados necesitará autonomía en la toma de decisiones, algo que en Chivas, hasta ahora, es imposible, porque todos opinan, todos grillan.

¡Vaya! Hasta la dirección de comunicación quisiera poner a sus futbolistas favoritos.

También requiere autonomía plena en la compra de jugadores, sin caer en lo que ha sucedido en los tiempos recientes con la estrecha relación con Promofut y sus afiliados y socios, que son quienes ponen, quienes quitan a los jugadores, incluso, en equipos de las categorías juveniles de Chivas.

Si han fracasado tantas y tantas veces con la misma fórmula, con personajes mexicanos ilustres, pero que no han servido de maldita la cosa, entonces por qué no intentar algo nuevo, con alguien probado y sin el eterno problema del futbol mexicano, cuando se fracasa se recicla, algo que simplemente no ha dado ningún resultado.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

PAL