El peso resiste

La pandemia ocasionada por la Covid-19, la crisis en las rutas de suministros, la invasión de Rusia a Ucrania, escasez energética y alimentaria ha generado un caldo de cultivo ideal para una crisis económica a nivel mundial. La elevada inflación en naciones tanto desarrolladas y más aún en los países en “vías de desarrollo” es la primera manifestación de la pérdida en el poder adquisitivo en las distintas sociedades. Hoy observamos que los distintos gobiernos alrededor del orbe generan estrategias para contener la depreciación de sus monedas, hasta ahora sin lograr el cometido.

En los albores del 2021 los especialistas en economía “predijeron” que ante los acontecimientos en Estados Unidos, como la estrategia utilizada por Trump para combatir los estragos económicos, el ataque en el Capitolio y el cambio de estafeta en la Casa Blanca, el dólar se desplomaría sin ningún precedente, aludiendo a la inundación de efectivo mediante la mayor impresión de billetes en la historia, lo que significaría que las divisas al exterior del territorio estadounidense se apreciarían como nunca antes. Dicha predicción volvió a fallar. A un año de estos análisis por parte de los expertos, el dólar se ha fortalecido en 18 % en lo que va del año, según el índice ICE U.S. Dollar Index, lo cual es una mala noticia para la economía mundial.

En este sentido, vemos una devaluación en las distintas divisas internacionales, como ejemplo observamos a la rupia india depreciada casi en un 10 %, la lira turca un 28 %, la libra egipcia un 20 % (sin tomar en cuenta a países con crisis internas). De igual manera, las economías desarrolladas no se han salvado en esta caída libre, la libra esterlina ha perdido valor en 18 % en este periodo y el euro hoy vale menos que el dólar por primera vez en 20 años. Con esto, el Fondo Monetario Internacional para el 2023 tiene proyectado el balance económico para crecer 2.7 %, debajo del 3.2 % del 2022 y muy lejano de aquel 6 % del 2021, lo que resultaría el año con menor crecimiento desde 2001, solo por encima del 2009 y 2020 años con crisis inmobiliaria y pandemia, respectivamente.

Ahora bien, inevitablemente debemos de hablar de lo que sucede en México, su economía y su -estable- moneda. Es claro que nuestro país no escapa de los acontecimientos internacionales ni de las externalidades negativas de la economía del mundo. Sin embargo, el peso ha permanecido sólido frente al dólar, hoy se cotiza en menos de 20 pesos ante la sorpresa de propios y extraños. Esto no quiere decir que no estemos padeciendo las vicisitudes de la inflación y sus consecuentes alzas de precios en alimentos, vivienda, vestido, etc., pero no como la sociedad mexicana está (mal) acostumbrada (1995, 2009).

Esta fortaleza en nuestra moneda se debe en gran medida al aumento en la tasa de interés casi a la par del Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), ya que cada vez que aumenta la tasa, el Banco de México (Banxico) también lo realiza para no perder competitividad, aunque se tendrán que tener en cuenta las consecuencias en los bolsillos de las y los mexicanos. Además de estas medidas tomadas por Banxico, tenemos que contabilizar las remesas, mismas que ascienden a 32,812 millones de dólares, cifra 16 % mayor a las reportadas en el mismo periodo de 2021. Por último, un factor a considerar es la diversificación comercial de nuestro país con distintas economías a nivel mundial. No podemos echar las campanas al vuelo, pero se debe reconocer esta resistencia de la moneda nacional.

