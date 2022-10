Llegó la hora de la verdad. Y será, ni más ni menos, que frente a la Reforma Político-Electoral, que veremos cuál es el juego del presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y cuáles las cartas del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

Este mismo fin de semana, un día antes de que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, confirmara que esta semana arranca en San Lázaro la discusión de la Reforma Electoral, el del tricolor sostuvo de manera enfática que defenderán al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral.

“Vamos a contener cualquier intento por alterar el orden constitucional o modificar las reglas de la democracia”, escribió Alito en El Universal y, contra lo aseverado por Adán Augusto, asegura que, hasta hoy, “el PRI no ha facilitado, ni valorado, ni transitado, ni acordado, absolutamente nada que dañe a Va por México”.

Esto es, que no hay ningún “acuerdo” en este sentido con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, recordemos, el titular de Bucareli refirió en plena reunión con los diputados de Morena y sus aliados, que había hecho con la dirigencia del PRI “un acuerdo político que va más allá de una reforma constitucional”, que permitirá al gobierno de AMLO consolidar la gobernabilidad que el país requiere en el último tramo del sexenio”.

Dicho acuerdo, a decir del tabasqueño, incluye la Reforma Electoral.

Bueno, pues como decíamos al inicio, llegó el momento de ver quién es quién. Y no sólo en el caso de los priistas y de las distintas fuerzas políticas, además del propio Gobierno. Y por supuesto, de la Ciudadanía (así, con mayúsculas).

La discusión de la Reforma Electoral iniciará en las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Reforma Político-Electoral. Los cambios que se proponen son, tanto de índole constitucional como de modificaciones a leyes secundarias.

Según lo adelantado por Mier, los “conceptos irreductibles” de esta reforma son: Tener un Instituto Nacional Electoral que no sea costoso; que sus integrantes sean electos democráticamente; y que se profundice en la ciudadanización del Consejo General de este órgano electoral.

La transparencia en el financiamiento de los partidos será otro de los temas a resaltar. Si la Reforma Político-Electoral conllevará jornadas intensas, habrá que sumar para esta semana el inicio de la discusión del Paquete Económico.

•••

GEMAS: Obsequio del exgobernador de Oaxaca,

Ulises Ruiz: “Tú eres el próximo pobre. Y si no hacemos algo ahora, no habrá futuro para nadie. Aún hay tiempo; con las reglas del INE me registraré como candidato independiente a la presidencia de México, para que juntos recuperemos el rumbo”.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

PAL