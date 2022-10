El increíble Hulk

Bruce Banner recorre el mundo en busca de un antídoto para liberarse de su alter ego, un científico al que la radiación gamma lo hace que desdoble su personalidad en una criatura gigantesca, violenta y verde.

Así, nuestro querido y admirado ejército, gracias al presidente de la República, cada día adquiere más poder, convirtiéndose en un monstruo gigantesco con poderes ilimitados. La seguridad pública debe estar en manos de civiles, nuestras Fuerzas Armadas como estaba planeado, deben regresar paulatinamente a los cuarteles como propuso en campaña el propio Andrés Manuel López Obrador.

Es un error el que a nuestro ejército se le haya encomendado la construcción de proyectos de infraestructura emblemáticos de esta administración. El transferirles la Guardia Nacional es un camino a una clara y progresiva militarización del país.

Los militares no están formados con un enfoque de seguridad ciudadana adecuado para tratar con civiles, ello, sin duda, llevaráinevitablemente a más violaciones de derechos humanos.

El dar más poder al ejército, es alimentar a un Hulk con más rayos gamma, lo cual es peligroso desde cualquier ángulo que se le vea. Va a ser muy difícil revertir esto en muchos años.

A la fecha, y los hechos están a la vista, no han sido la mejor opción para enfrentar los niveles de violencia que aquejan a nuestro país, y no de ahorita, sino desde el sexenio de Felipe Calderón. No es una institución que está capacitada para investigar, incluso es claro que lleva pocos casos ante la justicia.

Como Hulk, los militares han sido entrenados para derrotar al enemigo y usar la fuerza letal contra aquéllos que atentan contra la soberanía de nuestro país. Por si fuera poco, se viola la constitución ya que no tienen un reclutamiento o profesionalización policial.

Ejemplo reciente es el caso Ayotzinapa, donde existieron graves violaciones de derechos humanos en manos de militares, quienes, al ser señalados en el informe de Alejandro Encinas, no tuvieron reparo en mandar mensajes amenazantes.

Otro caso no menos alarmante es la denuncia de la familia de Heidi Pérez, una niña de 4 años que murió por un balazo disparado presuntamente por soldados en Tamaulipas hace un par de semanas.

Estamos a tiempo de devolverle al ejército y la marina el rol que les corresponde constitucionalmente, ya que cada día que pasa y más poder se le de al Hulk, más difícilserá devolver a las Fuerzas Armadas a los cuarteles.

El darles a los militares encomiendas en funciones inéditas y que deben estar en manos de civiles como la construcción de un aeropuerto internacional, un sistema ferroviario, cientos de sucursales bancarias estatales y aduanas, es un error el cual podemos pagar caro todos los mexicanos.

Nuestras Fuerzas Armadas en tiempo de paz, deben estar para brindar apoyo social en casos de emergencia, como lo han hecho durante décadas y por lo que los mexicanos los respetamos y admiramos.

El presidente le está haciendo daño a nuestras Fuerzas Armadas dándoles un protagonismo el cual nunca han buscado, ya que su esencia es servir a la patria.

No a un ejército constructor y a una marina administradora, si a unas Fuerzas Armadas al servicio de los mexicanos, quienes siempre hemos estado orgullos de ellas por la conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado.

